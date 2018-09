Sardegna | è polemica | pass ai migranti per frequentare l’università

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) Polemiche indopo l"intervento di Filippo Spanu, assessore agli Affari Generali, all"evento organizzato presso l"università di Sassari dal titolo "Città, migrazioni e cooperazione internazionale". In questa sede, l"assessore ha presentato la sua proposta di fornire unaccademico ai, così che possano studiare nelle università dell"isola."Con gli atenei di Cagliari e Sassari stiamo lavorando con buoni risultati per favorire l"inserimento deinel contesto degli studi universitari per acquisire conoscenze specialistiche da utilizzare successivamente, in modo proficuo, nei paesi di origine.", spiega Spanu, come riporta "CastedduOnline". "Continuiamo a dare impulso alle azioni finalizzate all"inclusione deicon le attività di volontariato sociale, la pratica sportiva che è un eccezionale strumento di integrazione, le iniziative di sensibilizzazione ...