Sarah | la politica un po’ grillina che sfida l’estabilishment tedesco

(Di domenica 9 settembre 2018) Sahra Wagenknecht («E per favore l'h in mezzo, non alla fine del nome», come non manca mai sottolineare) oltre a essere capogruppo parlamentare della Linke, Sinistra, è da sempre spina perpetua nel fianco del partito. E da questa settimana lo è ancora di più. Cioè da quando ha presentato ufficialmente in conferenza stampa la nascita del nuovo movimento «Aufstehen», «Alzatevi». Sull'esempio del movimento francese fondato dal Jean-Luc Mélenchon, «La France Insoumise», «La Francia che non si piega», il neonato movimentovuole essere bacino di raccolta di tutti coloro che non si riconoscono più nella cecità e ...