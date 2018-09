Sangue e rabbia sulla strada “Maurizio è morto per questo”

caffeinamagazine

(Di domenica 9 settembre 2018) Ancora una giovane vita spezzata. Si tratta del 29enne Maurizio Cammillini, finito con il suo scooter contro un a palo in via Pietrasantina a Pisa martedì. Il ragazzo, di professione pony express èmentre stava recapitando due panini per conto di un pub.sua morte indaga l’ispettorato del lavoro.A quanto si è appreso – come riporta il Tirreno – il giovane era in prova da due giorni e quello seguente, ha detto il proprietario del locale, sarebbe stato assunto. La sorella (l’unica familiare di Cammillini che aveva perso presto i genitori) ha tuttavia denunciato che il giovane veniva pagato al più 20 euro per turno e che il giorno precedente all’incidente gli erano stati decurtati 3 euro per presunti ritardi nelle consegne. Una questione che aveva angosciato non poco l’aspirante pony express che aveva finalmente trovato un lavoro dopo ...