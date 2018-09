Salvini | nessun golpe dei pm Vince la linea di Di Maio

Salvini : "Nessuna telefonata da Di Maio" : 12.59 "No,non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia mia testa". Così il ministro dell'Interno Salvini ha smentito di aver ricevuto una telefonata dall'altro vicepremier Di Maio sulla polemica sui magistrati siciliani. Salvini, intervenuto su Rtl 102,5, ha poi aggiunto: "Non ho fatto né un attacco alla magistratura il giorno prima né una retromarcia il giorno dopo".

Salvini frena sui giudici : «Nessun golpe». A Cernobbio un altro bagno di folla : Dal nostro inviato - Cernobbio Prima si ritira perché troppa folla per lui. Poi di colpo, a Villa d'Este, al Forum Ambrosetti, Matteo Salvini esce dalla stanza dove si era ritirato e fa...

Retromarcia di Salvini : 'nessun golpe giudiziario - non sono al di sopra delle leggi' : Da Cernobbio: 'conto di fare per almeno 5 anni il ministro dell'Interno, senza essere considerato un assassino o un rapitore. non vado all'incasso, farò durare il governo' -

Salvini : "Non c'è nessun golpe giudiziario" : "Non c'è nessun golpe giudiziario. Ci sono delle inchieste, spero che facciamo bene e facciano in fretta". Matteo Salvini a margine del Forum di Cernobbio è tornato ad usare toni pacati dopo il duro attacco di ieri nei confronti della magistratura. Il Ministro ha assicurato di "rispettare il lavoro di tutti", ribadendo, però, che gli avvisi di garanzia "non gli tolgono il sonno": "vado avanti a lavorare per fare quello che gli italiani mi ...

Salvini vede di Maio e frena : nessun golpe giudiziario - pronto a collaborare : Il ministro dell’Interno smorza i toni e si conferma campione della strategia dell'elastico: prima paventa il complotto dei giudici politicizzati poi allenta la tensione dopo un chiarimento nella notte con il leader M5S...

Salvini : "Nessun golpe giudiziario - solo inchieste in corso" : Il vicepremier da Cernobbio: "Conto di fare per almeno 5 anni il lavoro di ministro dell'Interno, senza essere considerato un assassino o un rapitore"

Salvini frena le polemiche : 'Non c'è nessun golpe dei magistrati' : Il titolare del Viminale, al Forum di Cernobbio, smorza i toni contro i magistrati per il caso della Diciotti e del sequestro dei fondi della Lega. 'Rispetto il lavoro di tutti. Ci sono delle ...