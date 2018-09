Salvini e il retromarcia sui giudici | “Telefonata con Di Maio? No | ho sentito solo Conte

ilfattoquotidiano

: 100 giorni di governo 100 incoerenze del #M5S. Ve ne raccontiamo #ognigiornouna. Oggi i #49milioni che la Lega ha r… - davidefaraone : 100 giorni di governo 100 incoerenze del #M5S. Ve ne raccontiamo #ognigiornouna. Oggi i #49milioni che la Lega ha r… - Agenzia_Ansa : 'Nessuna telefonata da @luigidimaio , decido io con la mia testa'. Così il ministro dell'interno… - HuffPostItalia : “Non è un golpe giudiziario”. La retromarcia di Salvini. Dietro il ripensamento (anche) un colloquio con Di Maio -

(Di domenica 9 settembre 2018) Nessuna telefonata da Luigi Die nessun attacco alla magistratura. Lo afferma nella trasmissione “L’ndignato speciale”, su Rtl 102,5, il vicepresidente del Consiglio, Matteo. “Non c’è mai stata nessuna telefonata” – spiega il leader della Lega – “io sono giornalista professionista in aspettativa, ho fatto questo lavoro per la carta stampata e per la radio per anni. E quando c’erano i retroscena anonimi, erano una bufala. L’unica telefonata l’ho avuta ieri pomeriggio con il presidente del Consiglio, mentre ero con mia figlia che saliva e scendeva dagli scivoli. E’ stato gentilissimo, gradevolissimo, determinato. Abbiamo parlato dell’attività di governo, della manovra economica, degli atti giudiziari a cui sono sottoposto. Oggi non mi è arrivato ancora nulla, però non mi stupirei se mi arrivasse qualcosa domani o dopodomani. E il presidentemi ...