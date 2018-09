Russia | auto contro pedoni a Mosca | media “1 morto e 10 feriti” Ultime notizie | attacco

LA CHIESA-AUTOBUS/ Russia - la Messa a domicilio con il servizio pubblico : Un piccolo autobus al cui interno c'è una cappella raggiunge le più remote comunità della Russia prive di chiese o sacerdoti per la celebrazione della Messa(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:58:00 GMT)

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello - che autorità! Russia annientata - è semifinale! Del Lungo insuperabile : Il Settebello è tra le prime quattro squadre d’Europa: l’Italia batte la Russia per 11-1 nei quarti di finale della rassegna continentale di Pallanuoto e giovedì giocherà alle ore 22.00 per un posto nella finalissima contro la vincente della sfida tra i padroni di casa della Spagna e la Grecia. Nel primo quarto l’Italia non concretizza una superiorità in avvio, poi Del Lungo disinnesca la prima occasione per i russi. Gli ...

Russia - Belov del Torpedo è l'autore della miglior proposta di matrimonio - con gol - di sempre : La proposta di matrimonio 2.0? Eccola. Niente smartphone, mail o Whatsapp, semplicemente un campo da calcio come teatro della richiesta della mano. Per imparare, chiedere consiglio ad Aleksandr Belov, ...

Ambasciatore afgano : la Russia convinca i talebani a dialogare con le autorità - : La Russia potrebbe svolgere un ruolo positivo nello sviluppo della situazione in Afghanistan, spingendo i talebani a negoziare con le autorità. Lo ha dichiarato l'Ambasciatore afgano in Russia Abdul ...

Mondiali Russia - delirio Francia : autogol di Mandzukic [VIDEO] : Mondiali Russia – Si sta giocando l’ultimo atto valido per i Mondiali in Russia del 2018, si stanno affrontando Francia e Croazia. Spettacolo sexy sugli spalti prima del match, poi anche in campo, al 18′ la squadra di Deschamps in vantaggio. Calcio di punizione battuto forte da Griezmann, tocco di testa di Mandzukic che beffa il proprio portiere, Francia in vantaggio 1-0. GOAAAAAAAAAL FRANCE TAKE THE LEAD FROM AN OWN ...

Mondiali Russia 2018 - Francia-Croazia la sblocca Mandzukic ma… con un autogol sfortunato! [VIDEO] : Mondiali di Russia 2018, Francia-Croazia è iniziata con le marce altissime, subito in rete i Galletti di Deschamps grazie ad un autogol Francia-Croazia, finale dei Mondiali di Russia 2018, l’ha sbloccata il bianconero Mario Mandzukic con un autogol davvero sfortunato. Suo l’ultimo tocco di testa su una punizione insidiosa calciata dal francese Griezmann. La palla si è insaccata alle spalle di Subasic, il quale nulla ha potuto ...

Google e soci cercano fonti ‘autorevoli’ sulla Russia. Un algoritmo non mi ritiene attendibile : Passa il tempo e velocemente ci si accorge che il Russiagate non era un delirio della Information technology e dell’Artificial intelligence, unificati nei loro intenti dall’intero apparato di intelligence elettronica anglo americano che domina la Rete. Niente affatto. Era la prefazione di un gigantesco progetto che in molti tra gli operatori sul Web definiscono come “tecno-nazismo”, dopo essersi attardati troppo tempo a citare George Orwell (e ...

Mondiali 2018 Russia - è record di autogol : quello di Fernandinho è l'11° : Ed è proprio ai quarti che è arrivata - almeno finora - l'autorete più importante di questa Coppa del Mondo. Il colpo di testa nella direzione sbagliata di Fernandinho ha infatti spalancato le porte ...

Mondiale Russia 2018 – Autogol clamoroso di Fernandinho! Disastro Brasile dopo 15 minuti : il Belgio è in vantaggio [VIDEO] : L’Autogol di Fernandinho sblocca Brasile-Belgio: il centrocampista verde-oro sfiora di testa un pallone da calcio d’angolo e lo infila nella propria porta Brasile-Belgio si sblocca nel modo più strano possibile: con un Autogol! Fernandinho è l’autore sfortunato della deviazione di testa, su palla arrivata da calcio d’angolo, che ha superato Alisson infilandosi nella porta verde-oro. Il Belgio ringrazia, il Brasile è ...

Yagalet Prototype 2.0 - dalla Russia arriva l’auto volante [FOTO] : Grazie ad uno speciale cuscino gonfiabile la sueprcar russa si trasforma in un hovercraft capace di volare In Russia hanno inventato una supercar decisamente fuori dagli schemi, perché capace niente di meno di volare. Si avete capito bene, la Yagalet Prototype 2.0 – questo il nome dell’auto volante russa – si trasforma in un particolare hovercraft, tramite l’uso di un enorme cuscino gonfiabile posizionato sotto il pianale ...

Russia - auto investe i pedoni a Sochi : almeno un morto : Un'auto ha investito dei pedoni a Sochi, nel Sud della Russia. Lo riferisce l' Interfax secondo cui almeno una persona è morta. Sei persone sono rimaste ferite. Secondo quanto riportato, l'uomo alla ...

Mondiali Russia 2018 - paura a Sochi : auto contro pedoni - un morto [VIDEO] : Sochi nel panico dopo che un automobilista ha investito diversi pedoni, c’è un morto dopo l’incidente nella città che ospita i Mondiali paura a Sochi. Un’automobile ha investito diversi pedoni nella città che sta ospitando i Mondiali di Russia 2018. Lo riferisce l’Interfax secondo cui almeno una persona sarebbe morta durante l’incidente. Ancora non è chiaro se si tratti di un attentato oppure di un semplice ...

Russia - auto investe passanti sul marciapiede : un morto : Spaventoso incidente a Sochi, città che ospita le partite dei mondiali di calcio di Russia 2018. Un'auto è uscita di strada a forte velocità, finendo per travolgere alcuni passanti che stavano camminando sul...