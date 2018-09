Russia | 300 arresti per le manifestazioni contro la riforma pensioni Decine di migliaia

Russia - duemila in piazza contro la riforma delle pensioni : 300 fermati dalla polizia : Migliaia di persone in piazza a Mosca contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. In una calda domenica di sole, i dimostranti si sono...

Proteste in Russia per la riforma pensioni - ong : quasi 300 fermi : Centinaia di persone sono state fermate dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile, organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. Lo ...

Russia : fermati quasi 300 dimostranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Proteste contro riforma pensionistica in Russia : 300 arresti : Sale ad almeno 291 il numero delle persone fermate dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. Lo riferisce l'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info, che monitora fermi e arresti. Secondo l'organizzazione, 58 persone sono state fermate a Ekaterinburg, 43 a Omsk, 28 a Krasnodar, 24 a San Pietroburgo, 20 a Tver, 17 a Ufa, 14 a ...

In Russia quasi 300 arresti per le proteste contro l'età pensionabile - : L'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-info ha riferito che numerose persone sono state fermate dalla polizia durante le manifestazioni che si sono svolte in diverse città del Paese. Il leader dell'...

Giappone - tifone Jebi : 11 morti e 300 feriti/ Ultime notizie - si dirige verso la Russia : il peggio è passato? : Giappone, arriva il tifone Jebi: il più potente in 25 anni. Ultime notizie, venti fino a 215 km orari, oltre 600 voli cancellati, previsto un piano di evacuazione massiccio(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:00:00 GMT)