Rugby a 7 | Europe Series 2018 | l’Italia chiude 11ma | vince l’Irlanda

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Lodz 2018 : tre sconfitte per l’Italia nella prima giornata : E’ iniziata nel peggiore dei modi per l’Italia la quarta ed ultima tappa del Grand Prix 7s Rugby Europe: a Lodz, in Polonia, la nazionale azzurra di Rugby a 7 ha perso tutti e tre gli incontri della fase a gironi, e, risultando la peggiore tra le ultime dei tre gironi, domani affronterà nelle semifinali per il nono posto la Polonia. nella prima sfida di giornata gli azzurri hanno ceduto il passo alla fortissima Irlanda per 7-19, ma ...

Rugby – European Professional Club Rugby : il calendario ufficiale della Challenge Cup : Il calendario della European Professional Club Rugby Challenge Cup: esordio in Inghilterra per le Zebre ad Ottobre L’European Professional Club Rugby, ente che organizza le coppe europee di Rugby, ha reso noto il calendario delle due competizioni europee che vedono le 40 migliori squadre del vecchio continente sfidarsi a partire da metà Ottobre. Le Zebre per la quarta volta nella loro storia sono inserite nella Challenge Cup competizione ...

Beach Rugby - Europei 2018 : l’Italia fa il pieno di medaglie : azzurri di bronzo ed azzurre d’argento : Non bastava una medaglia alla nazionale italiana del Beach Rugby: sia gli azzurri che le azzurre portano a casa un ottimo risultato Termina con una medaglia d’argento e una di bronzo l’avventura delle due Nazionali Italiane di Beach Rugby all’Europeo di categoria in Russia. A Mosca le azzurre, alla prima partecipazione, conquistano il secondo posto. Dopo il tris di vittorie ottenuto nella giornata di ieri contro Georgia, Bielorussia e ...

Beach Rugby - Europei 2018 : Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli uomini : Si conclude con due medaglie la spedizione azzurra del Beach rugby agli Europei disputati a Mosca, in Russia: la nazionale femminile ha conquistato la medaglia d’argento, mentre la selezione maschile ha portato a casa la medaglia di bronzo. Andiamo a scoprire i risultati odierni delle due squadre Italiane. Torneo femminile Semifinale Italia-Lettonia 4-3 Finalissima Russia-Italia 6-3 Torneo maschile Quarti di finale Italia-Moldavia ...

Beach Rugby - Europei Mosca 2018 : tre vittorie a testa per uomini e donne - domani si punta alle medaglie : Piovono successi per l’Italia del Beach rugby, impegnata a Mosca, in Russia, negli Europei: sia la nazionale maschile che quella femminile hanno chiuso con tre vittorie su tre la fase a gironi staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta in programma domani. Gli uomini partiranno dai quarti, le donne dalle semifinali. Gli uomini nelle tre gare odierne hanno sconfitto, nell’ordine la Turchia per 12-0, la Croazia per ...

Beach Rugby – Verso l’Europeo di Mosca : domani le selezioni azzurre in ritiro : Mercoledì 1 agosto le selezioni azzurre di Beach Rugby maschile e femminile in ritiro a Caorle per l’Europeo di Mosca Mercoledì 1 agosto inizierà il raduno delle selezioni italiane di Beach Rugby maschile e femminile a Caorle (VE). Sotto la direzione tecnica del coach Enrico Gottardo gli atleti Azzurri si preparenno all’imminente Europeo di Mosca del 4 e 5 agosto. In programma due giorni di allenamenti e riunioni prima del ...

Beach Rugby – Europeo di Mosca : le selezioni italiane maschile e femminile : Le selezioni italiane di Beach Rugby maschile e femminile per l’Europeo di Mosca A distanza di un anno gli Azzurri del Beach Rugby tornano a Mosca per difendere il Titolo Europeoconquistato lo scorso 23 luglio superando in Finale la formazione di casa (6-5 per la selezione italiana).La competizione, targata Rugby Europe, si disputerà il 4 e 5 agosto presso il complesso sportivo Dymano Vodniy Stadium. Gli Azzurri si ritroveranno ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Exeter 2018 : l’Italia proverà a tornare sul podio in Inghilterra : Terza tappa del Grand Prix 7s Rugby Europe: ad Exeter, in Inghilterra, gli azzurri proveranno a tornare sul podio, come fatto nella prima tappa di Mosca. Il girone dell’Italia però si preannuncia ostico: presente l’Irlanda, che ha vinto le prime due tappe, e la Francia, che già ci ha battuto due volte nella tappa transalpina di Marcoussis. A completare il raggruppamento il fanalino di coda della classifica, la Svezia. Il programma ...

Inizia la stagione del Benetton Rugby : tra gli obiettivi da centrare il Guinness PRO14 e l’European Rugby Challenge Cup : Una nuova stagione tutta da gustare quella del Benetton Rugby, i biancoverdi a Treviso E’ ufficialmente Iniziata stamane la nuova stagione sportiva del Benetton Rugby, durante la quale il club biancoverde sarà impegnato in Guinness PRO14 e nell’European Rugby Challenge Cup. La preparazione proseguirà, presso il centro sportivo de “La Ghirada”, per le prossime tre settimane con sessioni di allenamento doppie da lunedì al mercoledì e ...