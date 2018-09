Rossi | Dovizioso e il morbo del patacca

MotoGp - San Marino pole di Lorenzo. Dovizioso 4° davanti a Marquez - Rossi settimo : MISANO ADRIATICO - Jorge Lorenzo conquista la pole position al Gran Premio di San Marino, 13esima prova stagionale del Mondiale MotoGp in programma sul circuito di Misano Adriatico. Lo spagnolo della ...

LIVE MotoGP - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : qualifiche - Dovizioso e Lorenzo sfidano Marquez per la pole! Valentino Rossi per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Scatta la caccia all’ambita pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani: dopo tre intensi turni di prove libero, è arrivato il momento di fare sul serio e di fare registrare il tempo giusto per ottenere la migliore casella in vista del momento clou del fine settimana ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Johann Zarco guida le prove libere 3 - Dovizioso terzo. Valentino Rossi attardato : Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Misano. Il francese si è piazzato davanti a tutti grazie a un buon 1:32.788 stampato proprio al termine della sessione e precedendo così Jack Miller di appena 73 millesimi. Il turno era iniziato su pista bagnata, le condizioni incerte hanno ritardato l’ingresso in pista dei piloti e hanno anche ...

Misano MotoGP - parte bene Dovizioso. Marquez 5° - Rossi 8°. Cade Iannone : di Andrea Dovizioso il miglior tempo della prima giornata di prove libere del GP di San Marino classe MotoGP. Il forlivese della Ducati in 1'32'198 ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo a ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : Andrea Dovizioso domina le prove libere 2 - doppietta Ducati. Valentino Rossi ottavo : Andrea Dovizioso concede il bis nelle prove libere 2 del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il forlivese, dopo aver dominato il primo turno del mattino, si scatena anche nella FP2 abbassando il tempo di mezzo secondo e si piazza davanti a tutti con un perentorio 1:32.198 montando gomma soft all’anteriore e al posteriore. Il pilota della Ducati ha provato diverse soluzioni nel corso della ...

