Romano Fenati folle a Misano | tocca freno di Manzi a 250 all’ora Video Moto2 ultime

VIDEO Romano Fenati - follia a Misano! Schiaccia il freno di Manzi in rettilineo e prova a farlo cadere. Bandiera nera! : Ha del clamoroso ciò che è accaduto pochi minuti fa all’interno del GP di San Marino, in quel di Misano, per la classe Moto 2. Una delle stelle italiane della disciplina, Romano Fenati, è stato autore di un gesto davvero da dimenticare al più presto: una scorrettezza clamorosa che rischia di penalizzarlo davvero tanto per il futuro appena verrà giudicata dai commissari. Al termine di una battaglia piena di contatti con Stefano Manzi, ...

Moto2 - Romano Fenati correrà per MV Agusta nel 2019 : Il team Forward-MV Agusta ha annunciato oggi l'ingaggio di Romano Fenati per il campionato Moto2 2019 nel quale porterà in pista la MV Agusta F2. L'approdo del pilota di Ascoli nel Motomondiale risale ...