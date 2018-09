Roma | telecamere riprendono assalto alla farmacia | immagini incredibili Quello che

caffeinamagazine

(Di domenica 9 settembre 2018) Altro che film, è successo davvero e a! Protagonista un rom di origine serba, arrestato nella notte tra venerdì e sabato al termine di un folle inseguimento fra le stradene che si è concluso in via Raffaele Costi, nelle campagne fra La Rustica e Tor Sapienza. Una pattuglia della Guardia di Finanza è stata allertata dopo una spaccatain viale Palmiro Togliatti, altezza Colli Aniene. L’uomo, insieme a tre complici, si era introdotto nel negozio sfondando la serranda con una vecchia Lancia Prisma, di colore grigio lanciata a tutta velocità contro il negozio. Condannato a due anni per aver assaltato unae picchiato un finanziere. Ma dopo il processo, come scrive Marco Carta su Il Messaggero, subito rimesso in libertà. Non sono passate nemmeno 24 ore. Tutto ciò solo perché non aveva precedenti.Dai video ...