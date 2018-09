Roma | si lavora sulla clausola di Manolas

Crollo in chiesa nel centro storico di Roma : timori per la pioggia - si lavora per la copertura del tetto : Nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico di Roma, ieri si è verificato un Crollo: oggi i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare le ultime opere e rimuovere le parti pericolanti. A causa del rischio pioggia a breve inizieranno le operazioni di copertura del tetto e delle pareti. Secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani, la copertura di tegole e il soffitto ligneo della struttura erano stati oggetto di ...

Crollo in chiesa nel centro storico di Roma : SOS pioggia - si lavora per la copertura del tetto : Nella chiesa San Giuseppe dei Falegnami, nel centro storico di Roma, ieri si è verificato un Crollo: oggi i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare le ultime opere e rimuovere le parti pericolanti. A causa del rischio pioggia a breve inizieranno le operazioni di copertura del tetto e delle pareti. Secondo quanto riportato oggi da alcuni quotidiani, la copertura di tegole e il soffitto ligneo della struttura erano stati oggetto di ...

Il generale de Vita lascia Roma : 'Carabinieri sempre più presenti. Bisogna lavorare ancora nelle periferie' : Torino, Napoli, Roma e, adesso, la regione Lombardia. Il generale Antonio de Vita lascia, dopo due anni, il Comando provinciale dei carabinieri della Capitale: qui era arrivato dopo le esperienze ...

Roma - Pastore : 'Primo gol in casa - si continua a lavorare per essere migliori' : 'Primo gol in casa, si continua a lavorare per essere migliori. Forza Roma'. Sono le parole postate su twitter dal centrocampista della Roma, Javier Pastore, autore ieri di un gol di tacco al 2' di ...

Roma - Pastore si gode il primo gol in maglia giallorossa : “continuo a lavorare per migliorare ancora” : primo gol con la maglia della Roma ieri per Pastore, l’ex Psg ha sbloccato di tacco la gara contro l’Atalanta “primo gol in casa, si continua a lavorare per essere migliori. Forza Roma”. Sono le parole postate su twitter dal centrocampista della Roma, Javier Pastore, autore ieri di un gol di tacco al 2′ di gioco contro l’Atalanta all’Olimpico. (ADNKRONOS)L'articolo Roma, Pastore si gode il primo ...

FDI Roma : Il 3 settembre presenti a protesta lavoratori Cup : Roma – “Da Fratelli d’Italia solidarieta’ ai lavoratori del Cup (Centro Unico di Prenotazione), operatori dei call center e degli sportelli regionali sanitari, che a seguito del cambio d’appalto della gestione dei servizi rischiano da settembre di perdere in busta paga circa 200 euro al mese per via delle nuove condizioni contrattuali, e peraltro nonostante i protocolli sindacali, nel bando non c’era nessuna ...

Roma - Gestione del verde - Montanari : Stiamo lavorando con grande impegno - Romait - : ...euro è finalizzato alla potatura degli alberi alti meno di 30 metri ed e' stato indetto per supportare il personale del Servizio Giardini che sta provvedendo con interventi programmati in economia. ...

Roma - N'Zonzi ultimo colpo : ora si lavora in uscita : Steven N'Zonzi è solo l'ultimo colpo di un mercato molto importante da parte della Roma, in cui tra gli altri sono arrivati Coric, Marcano, Cristante, Justin Kluivert, Mirante, Santon, Zaniolo, Bianda,...

Roma - pressing per Nzonzi. Monchi lavora anche per l'attaccante : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Roma, Siviglia rifiuta un'offerta inglese per N'Zonzi Tutte le notizie sulla Roma Roma, gli attaccanti nel mirino

Roma. Almaviva Contact - Di Maio ha incontrato i lavoratori : Roma. Almaviva Contact, Di Maio ha incontrato i lavoratori – Il ministero accerterà quanto denunciato – La vicenda dei licenziati di Almaviva Contact ha vissuto ieri sera una nuova pagina. Il ministro Di Maio ha ricevuto una delegazione di ex lavoratori che gli hanno consegnato un dossier che racconta non solo la procedura di licenziamento collettivo per i 1.666 lavoratori della sede di Roma, avvenuto il 22 dicembre 2016, ma anche i ...

Roma Capitale – servizi demografici : l’impegno dei lavoratori porta a un accordo per superare il caos : Roma – “Il 7 agosto 2018 è stato raggiunto e firmato l’accordo che prevede la riorganizzazione dei servizi demografici territoriali. Finalmente è prevista una diminuzione dell’orario di apertura degli sportelli al pubblico, per consentire il necessario lavoro di back office e lavorare meglio nell’interesse di erogare servizi più qualificati alla cittadinanza”. “Si tratta di un punto di partenza e non di ...

Bilancio Roma - arriva il primo ok : soldi al ponte dello stadio - ma su Multiservizi no alla salvaguardia per i 2.600 lavoratori : Il dramma umano dei lavoratori in lacrime della Roma Multiservizi, che si sono visti respingere un emendamento per prevedere una clausola di salvaguardia di 2.600 posti di lavoro e dei relativi livelli contributivi. Cosa che probabilmente condannerà molti di loro al licenziamento, una volta messa a gara la quota privata della partecipata dei servizi e al prevalere delle logiche di mercato e del massimo ribasso. A latere, il Bilancio ...

AgRomafie e caporalato : 430 mila lavoratori a rischio sfruttamento : A partire dall' economia mafiosa , la cosiddetta 'economia non osservata', chiamata così perché fa riferimento ad attività come evasione fiscale, contributiva e a quelle illegali, dove si inserisce ...

Roma Multiservizi - 3000 lavoratori ancora a rischio. Campidoglio boccia la delibera sulla gara d’appalto dei servizi scolastici : Una bocciatura che mette a rischio i servizi scolastici Romani e restituisce incertezza a quasi 3.000 lavoratori. A meno che non venga “ignorata” dal Campidoglio. L’Organo di Revisione Economico-Finanziario del Campidoglio ha espresso parere non favorevole alla proposta di delibera capitolina che avrebbe dovuto dare il definitivo via libera alla gara a doppio oggetto da 475 milioni, per la scelta del nuovo socio privato della multiutility Roma ...