Roma | cadavere nel Tevere | era in acqua da giorni Ultime notizie | corpo in stato di

Cadavere di un senzatetto trovato in un casolare/ Ultime notizie Roma : il corpo era in decomposizione : Giallo a Roma, trovato Cadavere di un senzatetto: già in decomposizione, il corpo del senzatetto era già in decomposizione. Il ritrovamento in via della Quercetta(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Roma - trovato il cadavere di Matteo Barbieri : Matteo Barbieri, scomparso nella notte tra l'11 e il 12 luglio, è stato ritrovato oggi, 20 luglio, purtroppo senza vita. Il suo corpo è stato trovato in un fosso sulla Braccianese dopo nove giorni di ricerche. Il 18enne, la notte della scomparsa, era uscito dal ristorante "Capperi!" alla Balduina, dove lavorava come cameriere ed era salito in sella alla sua Honda Rossa per tornare ad Anguillara, dove viveva con un amico, ma non è mai ...

Roma : rinvenuto cadavere nel Tevere - indagini in corso : Roma – Il cadavere di un uomo del quale non si conosce ancora l’identita’ e’ stato recuperato nel Tevere all’altezza della confluenza con il fiume Aniene, nei pressi di via Salaria e a ridosso di via del Foro italico. Il corpo e’ stato avvistato intorno alle 14. Sul luogo, per il recupero, sono intervenuti i Vigili del fuoco del nucleo Sommozzatori e fluviale. Secondo quanto si apprende, il corpo si trovava in ...