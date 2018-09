Roberto Cavalli contro Cristina Buccino | il duro commento

Varato Freedom - il “Fuoriserie” di CCN per Roberto Cavalli [GALLERY] : CCN vara Freedom, 27m “Fuoriserie” di CCN per lo stilista Roberto Cavalli Si è svolto ieri alla presenza del suo armatore il varo di “Freedom”, l’imbarcazione di 27m fully custom acquistata e disegnata dallo stilista Roberto Cavalli in collaborazione con il designer ed amico Tommaso Spadolini. Si tratta di uno yacht da diporto veloce avente lunghezza massima 27 metri con scafo e sovrastruttura in alluminio che può raggiungere i 40 nodi di ...