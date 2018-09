Rimossa dal Google Play Store un’app descritta come una MicroSD da 32 GB

Onavo (app di Facebook) Rimossa dall’App Store per violazione della privacy : Facebook ha rimosso Onavo Protect VPN dall’App Store dopo la segnalazione da parte di Apple che ne ha constatato la violazione delle norme sulla privacy. Il social network ha sospeso altre 400 app per dubbi sull’utilizzo dei dati degli utenti e bandito myPersonality. Facebook ha sospeso oltre 400 Se non fosse estate si potrebbe parlare di pulizie di primavera per il social blu di Mark Zuckerberg che ancora una volta si trova a dover ...

Donald Trump - Rimossa stella dalla Walk of Fame di Hollywood? / "È un onore e lui non lo merita" : Donald Trump, rimossa la sua stella dalla Walk of Fame di Hollywood? Il sindaco John D'Amico "Guadagnarsi una stella sulla Hollywood Walk of Fame è un onore. e lui non lo merita"(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:32:00 GMT)

Scandalo in Val d'Enza - la comandante Caggiati interdetta e Rimossa dall'incarico : A luglio l'arresto del vice comandante Fabbiani per peculato e mobbing. Oggi i carabinieri hanno eseguitio un'ordinanza cautelare nei confronti della comandante indagata per abuso d'ufficio. ...