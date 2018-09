Riforma pensioni tra incertezze e rebus coperture Ecco le ultime novità - Informazione

Riforma pensioni 2018/ Pd contro il Governo : “Quota 100 non abolisce la Fornero” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali. Intervenendo ieri al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il premier Giuseppe Conte si è lasciato sfuggire una piccola ma sostanziale anticipazione in merito alla Riforma Pensionistica sul fronte della Quota 100: non è entrato nei dettagli della Manovra ma ha spiegato che «sarà ...