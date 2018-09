Riforma Pensioni 2018 Pd contro il Governo | “Quota 100 non abolisce la Fornero” ultime

Riforma Pensioni e LdB2019 : Manovra da 35mld - preoccupazione sul taglio agli assegni : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 7 settembre 2018 vedono il nuovo Governo confrontarsi con una Manovra per la quale serviranno potenzialmente fino a 35 miliardi di euro. Stime che certamente risultano importanti nell'ottica di perre al contempo l'equilibrio dei conti e che fanno pensare in merito all'effettiva platea coinvolta dal reddito di cittadinanza e dall'avvio della flessibilita' previdenziale [VIDEO]. Nel frattempo emergono anche ...

Riforma Pensioni - per il 2019 il governo studia la “quota 100 light” : ecco di cosa si tratta : La Lega punta all'introduzione di una Riforma pensioni stica basata sulla cosiddetta "quota 100" light, ovvero di consentire ai contribuenti di poter andare in pensione quando la somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi versati raggiunge almeno il numero 100. Nella versione "morbida", l'esecutivo potrebbe prevedere un'età minima pensionabile pari a 64 anni.Continua a leggere

Riforma Pensioni e Ldb2019 : Salvini promette l'avvio delle anticipate con Q100 : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 5 settembre 2018 vedono emergere nuove prese di posizione dal Governo sulle opzioni di uscita flessibile dal lavoro. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha spiegato di voler rispettare la quota 100 [VIDEO] per coloro che risulteranno averne diritto ed al contempo anche i vincoli di bilancio in grado di rendere sostenibile i conti pubblici. Una posizione che potrebbe far propendere per il ricorso a ...