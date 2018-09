Renzi | “Pensano di essersi liberati di me | ma hanno sbagliato Andrò in scuole e tv”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 settembre 2018) All’esordio da senatore semplice aveva promesso che sarebbe stato in silenzio per due anni. Poi aveva annunciato che sarebbe stato fuori dal giro per qualche mese. Ora, sarà l’aria di casa, fa marcia indietro su tutto e dal palco della Festa dell’Unità a Firenze lo dice chiaro e tondo: “nelle, in tv. Pensano didi me, ma”. Matteoannuncia un ritorno ‘mediatico’ importante. Per il momento, solo quello: “Non vivo nell’ansia di tornare da qualche parte ma vivo nell’ansia di non lasciare la politica a chi crede che sia un prolungamento di Facebook”. Così spiega che sarà presente, ancora di più, perché “in questi mesiraccontato un sacco di bugie, quando arriveranno i nodi al pettine noi ci saremo. Il tempo è galantuomo ma ci arriveremo”. Un affondo su Beppe Grillo ...