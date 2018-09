Renzi attacca | “Toninelli è un bugiardo | si deve dimettere”

Fondi Lega - Salvini : "Processi politici come in Turchia”/ Renzi attacca la stampa : "nessun commento" : Fondi Lega, sentenza Tribunale del Riesame: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per Salvini(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:38:00 GMT)

Matteo Renzi attacca il governo : 'Ladri e bugiardi - Salvini ha rubato soldi ai cittadini e Toninelli mente' : Attacco durissimo di Matteo Renzi al governo giallo-verde. Ospite di Agorà , su Raitre , l'ex premier ha definito questo un esecutivo di 'Ladri e bugiardi', 'perché la Lega di Matteo Salvini ha rubato ...

Renzi attacca : 'Governo di ladri e bugiardi - ma il problema è il Pd…' - : L'ex presidente del Consiglio è intervenuto durante una trasmissione televisiva criticando l'attuale esecutivo: "La Lega ha rubato i soldi degli italiani, Toninelli sta mentendo tutti i giorni"

Renzi attacca il governo : "Ora chi tace è complice. E io raddoppio il mio impegno politico" : L"invettiva di Matteo Renzi contro il governo Conte di Lega e Movimento 5 Stelle. L"ex premier di mollar la presa - nonostante le numerose batoste politiche ed elettorali che ha inanellato - non ne vuole proprio sapere. E sul palco della Festa dell"Unità di Ravenna (dove nei giorni scorsi è salito anche il grillino Fico) ha menato fendenti a destra e a manca contro l"esecutivo.E il fu segretario Pd di "ritirarsi" per qualche tempo proprio non ci ...

Pd - Padellaro : “Renziani attaccano più il M5s che la Lega. Sperano di riprendersi elettori - ma è un’illusione” : “Quest’opposizione renziana dentro il Pd mira più a colpire il Movimento 5 stelle che la Lega. La spiegazione è politica: visto che il M5s ha preso consensi dagli ex elettori del Pd, la speranza è che quei voti ritornino alla base”. Lo ha detto Antonio Padellaro, dal palco della festa del Fatto Quotidiano di Marina di Pietrasanta, parlando del futuro della sinistra e dell’attuale a strategia politica del Pd. “Il Pd ...

SALVINI INDAGATO - “INCHIESTA DICIOTTI BOOMERANG PER PM”/ “No all’immunità” : il Ministro attacca Renzi : SALVINI INDAGATO per caso DICIOTTI, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:40:00 GMT)

Indagato Salvini. Berlusconi solidale - Renzi attacca doppia morale : Forza Italia si schiera compatta con il leader della Lega. “Esprimo la mia vicinanza a Matteo Salvini, la cui assurda

Matteo Renzi contrattacca : "Toninelli se ha il coraggio venga in Senato a parlare della Gronda" ... "Infami contro Delrio" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

Di Maio attacca Atlantia - 'pensano ai profitti - e Renzi - 'campagna finanziata dai Benetton' - . La replica : 'bugiardo' : Il vicepremier: 'Nello Sblocca Italia del 2015 fu inserita di notte una leggina che prolungava la concessione a Autostrade. A me la campagna non l'ha pagata Benetton'. L'ex-premier: 'Se lo dice per ...

Genova - ponte Morandi : Di Maio attacca Renzi : 'Io non ho preso soldi dai Benetton per la campagna elettorale' : E' scontro a muso duro tra Movimento 5 Stelle e Pd dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Stamattina Luigi Di Maio , al pari di Matteo Salvini, si era si era duramente scagliato contro Atlantia , ...

Di Maio attacca Renzi : "Nel 2015 prolungata di notte concessione ad Autostrade" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, si è presentato stamane presso la Prefettura di Genova assieme al premier Giuseppe Conte. Al termine del vertice, il ministro del Lavoro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti e non è mancata una stilettata al governo presieduto da Matteo Renzi, per aver prolungato la concessione ad Autostrade in cambio - lascia intendere il vicepremier - del finanziamento delle campagne ...