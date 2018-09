: Recuperato alpinista morto sul Monviso - NotizieIN : Recuperato alpinista morto sul Monviso - CyberNewsH24 : #Recuperato alpinista morto sul Monviso - LaVoceNovara : Il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato oggi sul Monviso dagli operatori del soccorso alpino piemont… -

La salma di unnon ancora identificato è stata recuperata da tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sul, a quota 3.700 metri lungo la Via della Lepre che congiunge la 'normale' alla Cresta Est. L'allarme è stato lanciato in mattinata dalle cordate di una scuola di alpinismo del Cai,impegnate nella salita della Cresta Est e che avevano notato il corpo apparentemente esanime. L'deceduto era privo di documenti e di zaino. La salma è stata affidata alle autorità per l'identificazione.(Di domenica 9 settembre 2018)