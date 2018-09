Recensione Tianse PLA | il migliore per iniziare

chimerarevo

(Di domenica 9 settembre 2018) Prima di intraprendere stampe complesse con materiali come ABS o TPU è bene conoscere la stampante che si utilizza con varie prove e test. Farlo non è semplice, tutto dipende molto dalla qualità e tipo di filamento utilizzato. Quello che si presta meglio, all’inizio, è sicuramente il PLA. Ve ne sono di diversi tipi, ma uno in particolare è l’ideale per gli inesperti. Passiamo subito in rassegna ogni aspetto del PLA dicon tutti i suoi pregi e difetti.PLA è un prodotto affidabile, ilper. Precisione e buona resistenza sono sicuramente le parole chiave di un filamento che si presta molta bene a stampe di vario genere e a tutte le stampanti in generale. Un ottimo compromesso tra qualità e prezzo e tra facilità di stampa, resistenza e risultato finale. Indice Finitura superficiale Precisione dimensionale Precisione dettagli Estrusione Adesione ...