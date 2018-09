Quello dei tir senza conducente non è soltanto un problema di sicurezza

75.sima Mostra del Cinema di Venezia : Leone d'oro a Roma - di Alfonso Cuarón anche se il capolavoro vero è Quello dei fratelli Coen : Vincenzo Basile Roma è il racconto dell'anno terribile della famiglia di Sofia , Marina de Tavira , , una madre medio borghese che deve gestire un marito assente e quattro figli da crescere, mentre la ...

Cova dei canarini : tutto Quello che dovete sapere : La Cova dei canarini è un fenomeno interessante da vivere da vicino, se si hanno degli esemplari di questo animale a casa, ed è comunque utile sapere come avviene, per curiosità o per cultura personale. Io sono fermamente convita che l’osservare come si comportano gli animali sia profondamente utile, ci riporta all’istinto, ci insegna a trovare analogie e differenza, ci guida nella riflessione sulle nostre stesse abitudini quotidiane e non. ...

Il numero delle SIM attive nel mondo ha superato Quello dei suoi abitanti : Un indagine sulla mobilità condotta da Ericsson ha registrato la presenza di 7,8 miliardi di SIM attive nel mondo, un record inimmaginabile nel 1991, […] L'articolo Il numero delle SIM attive nel mondo ha superato quello dei suoi abitanti proviene da TuttoAndroid.

Ma il razzismo peggiore è Quello dei buonisti : Il razzista latente è solidale al punto da non tollerare una giusta politica di regolamentazione dell'immigrazione, volta ad interrompere un traffico di esseri umani che frutta alle mafie mondiali ...

Roma - la sconfitta di Milano e Quello scarso contributo dei nuovi arrivati : Milano. Marcano aveva zero minuti in serie A, Karsdorp si era fermato agli 82 ma della partita con il Crotone all'Olimpico nello scorso ottobre e Nzonzi era entrato ad inizio ripresa lunedì con l'...

Redditi dei ministri - Giulia Bongiorno la più ricca. Di Maio dichiara anche Quello del padre : 88 euro : È Giulia Bongiorno, fra i componenti del governo che fanno diretto riferimento alla presidenza del Consiglio, il ministro di gran lunga più ricca del governo: secondo...

Ecco perché Quello dei 5 Stelle non è il vero reddito di cittadinanza : ... Elena Granaglia , professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università di Roma Tre e Michele Raitano , ricercatore di Politica economica nel Dipartimento di Economia e diritto alla ...

Trovano lettere dei genitori scomparsi - ma il contenuto non è Quello previsto : il tweet è virale : Pensavano di leggere le parole d'amore scritte dal papà alla mamma ma invece nelle missive ritrovate dopo la morte dei genitori le figlie si sono trovate davanti un altro racconto. Più che parole romantiche, il marito rivolgeva alla moglie numerosi pensieri hot.Continua a leggere

Quello spettro di Putin dietro i tweet dei russi contro Sergio Mattarella : Il mondo social è virtuale, ma in questo mondo il virtuale e il reale non sono così distanti. E diventano lo specchio del sentimento di milioni di persone.

Dl Dignità - aziende potranno assumere a termine fino al 30% dei lavoratori : tetto su del 10% rispetto a Quello di Poletti : Le aziende potranno assumere con contratti a termine (compresi quelli in somministrazione) fino al 30% dei propri dipendenti, un tetto superiore a quello del 20% fissato dal decreto Poletti, antipasto del Jobs Act. E’ quello che prevede un emendamento dei relatori Giulio Centemero (Lega) e Davide Tripiedi (M5s) al decreto Dignità approvato venerdì mattina, quando le commissioni Finanze e Lavoro della Camera dovrebbero concludere i lavori ...

Rai - Vincenzo Morgante lascia la direzione del Tgr : guiderà la tv dei vescovi. Un altro addio dopo Quello di Gerardo Greco : Un’altra uscita dalla Rai, mentre M5s e Lega preparano le nomine per la guida dell’azienda pubblica. dopo Gerardo Greco, nuovo direttore del Tg4, anche Vincenzo Morgante lascia viale Mazzini. L’ormai ex direttore dei telegiornali regionali sarà il nuovo numero uno di Tv2000. Morgante prende il posto di Paolo Ruffini, primo laico nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la Comunicazione vaticana. La decisione è ...

Quello che resta dei Rave party : il rito trasgressivo sta diventando un business : Per andare a un Rave party negli Anni 90, quando cellulari e social non erano certo molto diffusi, bisognava saper leggere una serie di segnali, interpretare codici sociali di riconoscimento, condividere una visione di socialità liberatoria. C’era la tekno con la kappa, quella a 180 bpm e dai toni cupi, e poi la drum’n’bass. Un numero da chiamare d...

Lo sprint di Sagan e Quello dei ragazzini per la carovana pubblicitaria del Tour : La Roche-sur-Yon. Lo sprint è una questione di tempismo, forza, senso della posizione, velocità. quello dei corridori inizia più o meno ai trecento metri, a volte prima, ma non ditelo a Fernando Gaviria, a volte dopo. Ma questo è solo l’ultimo atto, l’esplosione finale. Perché prima c’è da stare dav