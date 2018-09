Quella telefonata Di Maio-Salvini | Qualcuno pensa alla spallata

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) Dietro ci sono il rischio che tutto crolli e le pressioni del Pd su una parte del Movimento Cinque Stelle, come rivelato dal Giornale. La retromarcia disui magistrati messa a punto ieri al Forum di Cernobbio non nasce dal nulla, ma da un faccia a faccia tra il leader del Carroccio e il capo politico dei grillini. O meglio da unain cui Diavrebbe messo inrme il "collega" leghista dal rischio chedia il via libera"spta al nostro governo" per "spingere il Movimento a fare una maggioranza col Pd".È cosa nota ormai l'esistenza di una larga fetta del M5S che vive con malumore l'alleanza con la Lega. È la fronda più di sinistra,legata al Movimento delle origini,che guarda a Roberto Fico come leader ideale e a Alessandro Di Battista come possibile frontman. Ecco perché ieri, secondo il Corriere, Disi sarebbero ...