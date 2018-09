Quella casa a Milano in cui Battisti si rifugiò e diventò grande

Convinto che sia casa propria - poliziotto entra in Quella sbagliata : ci trova dentro un uomo e lo uccide : Il dramma in un complesso di appartamenti a Dallas, nello Stato americano del Texas. La vittima è il 26enne Botham Shem Jean. Non è chiaro come sia potuto succedere, la polizia ha preferito non rilasciare alcun dettaglio sulla vicenda.Continua a leggere