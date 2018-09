Quel piano di riordino mai finito ancora dodici società da tagliare

Germania - musica atonale per contrastare il crimine. Quello della metro tedesca è un piano curioso : Una notizia circola da alcuni giorni sulla stampa e sui social. La Deutsche Bahn, cioè la società della ferrovie tedesche, avrebbe manifestato l’intenzione di irrorare certe stazioni della S-Bahn di Berlino (la Stadtschnellbahn, ossia la rete ferroviaria metropolitana) con emissioni di “musica atonale” allo scopo di contrastare ladruncoli, teppisti, alcolizzati e spacciatori che le presidiano. A detta del portavoce Friedemann Kessler, la musica ...

Quel piano M5S anti-Salvini : candidare il girovago Di Battista : A settembre Alessandro Di Battista farà un breve rientro in Italia. È atteso alla festa del Fatto Quotidiano insieme a Luigi Di Maio. Loro due, le anime del Movimento cinque stelle. Quella più movimentista, incarnata dal grillino ora in viaggio delle Americhe, e Quella istituzionale di Luigino, che ha portato i Cinque Stelle nelle stanze dei bottoni.Il fatto è che una parte dei grillini sarebbe insofferente alla linea decisa da Di Maio, troppo ...

«Quel piano di escavazione deve essere bocciato dalla Conferenza dei servizi» : Carrara - Dopo il pronunciamento dell'amministrazione comunale di Carrara, che nei Piani attuativi di bacino estrattivo , Pabe, di prossima definizione escluderà il versante occidentale del monte ...

“Ha aperto la finestra ed è andato giù”. Bimbo di 1 anno cade dal quarto piano Ma è Quello che capita subito dopo che lascia senza parola tutti : Siamo a Livorno, dove un bambino di 1 anno e mezzo dopo essere uscito dal box si è arrampicato sul davanzale di una finestra di casa ed è caduto dal quattro piano: secondo quanto riferito dal 118 non avrebbe riportato, apparentemente, gravi ferite. Proprio così, una storia destinata a diventare leggenda se confermata. Il piccolo, sempre secondo i soccorritori, sarebbe finito sul cofano di un’auto posteggiata sotto il palazzo che, ...

Sanità : in Consiglio il Piano veneto 2019-2023 - assessore 'può essere Quello storico' : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - “Questo potrebbe essere un Piano storico, il primo che si occupa di Sanità in un quadro di Autonomia della Regione veneto. Per questo, tra le sue caratteristiche, c’è la flessibilità, per inserire agevolmente e velocemente le novità autonomiste che auspichiamo, e che i

