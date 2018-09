Psicologia | sei più competitivo | efficiente o rilassato?

vanityfair

: Grande per psicologia, è un ottimo posto per i ripescaggi!! Anche io ho provato ieri a Firenze, ma non sono entrata… - Spookyals : Grande per psicologia, è un ottimo posto per i ripescaggi!! Anche io ho provato ieri a Firenze, ma non sono entrata… - droppina : @anasthaesia Ma si prova! Anche perché io son dell’idea eh finché non ci sei dentro non sai se ti potrebbe prendere… - unpredictluke : psicologia dei marketing sei bella ma domani dovró dirti addio anche con 18 -

(Di domenica 9 settembre 2018) InnamoratiAlimenta la compassioneRitaglia i tuoi spaziFallisci meglioNon rimuginareSogna e insegui il tuo sognoAscoltatiRingraziaIl Bello di Riscoprirsi Umani, orientato agli obiettivi. Magari non ti ci sei mai sentito, quel tipo di persona. Il Type A, per dirla secondo la categorizzazione coniata alla fine degli anni ’50. In quegli anni il cardiologo statunitense Meyer Friedman tirava delle relazioni fra l’incidenza delle malattie cardiache e i tipi di personalità. Una teoria che poi esplose con la pubblicazione del libro «Type A Behavior And Your Heart» scritto con Ray H. Rosenman nel 1974. Da allora il gergo psicologico utilizza quell’etichetta – comportamento di Tipo A – per definire una serie di caratteristiche di una personalità estremamente competitiva. Ma anche per questo, secondo il punto di partenza di Friedman che pure pubblicò le indagini su una ...