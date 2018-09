Province | Upi | la riorganizzazione del personale riparta dal segretario

leggioggi

(Di domenica 9 settembre 2018) Mentre l’UPI (Unioneitaliane) invoca ladelper permettere la piena funzionalità dell’ente di area vasta, alcuni presidenti rinunciano al completo apporto delgenerale e convenzionano l’ufficio utilizzando una norma nata esclusivamente per i piccoli comuni ed estesa agli altri enti locali in presenza del progetto di abolizione delle. Nel momento in cui si prende atto che il processo di cancellazione è fallito, occorre una nuova forte collaborazione tra vertice politico ed amministrativo-burocratico per tornare a garantire l’efficienza delle. Rilancio delle: ladeldalL’Unione delleItaliane invoca la riconoscibilità dei propri organi politici, autonomia finanziaria ma anche un’organizzazione dell’ente e deltale da permettere la piena funzionalità ...