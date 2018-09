Protezione civile e allerta meteo | il governatore della Calabria Oliverio | “fatto lavoro

Meteo Protezione civile : tempo stabile ovunque domani - Domenica 9 Settembre : L'alta pressione si rinforzerà sulla nostra penisola da domani, determinando condizioni di stabilità praticamente ovunque. Ecco il consueto bollettino elaborato dalla Protezione Civile. Previsioni...

Meteo Protezione civile domani : migliora ma ancora un po' di instabilita' al centro-sud : Nella giornata di domani avremo ancora residue condizioni di instabilità al centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali e zone appenniniche, in un contesto complessivamente stabile. Ecco il...

Allerta della Protezione civile per il maltempo in arrivo : forti temporali nelle prossime ore : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista della perturbazione atlantica che nelle prossime ore si intensificherà sul Centro-Nord Italia, portando piogge e temporali...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione civile : netto peggioramento al centro/nord - temporali “di forte intensità” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica in arrivo dalla Francia determinerà, nel corso delle prossime ore, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche su gran parte delle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, con precipitazioni a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Sicilia - Protezione civile : Allerta gialla per il vulcano Etna : La valutazione è basata sui dati di monitoraggio e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il dipartimento Scienza della Terra dell'...

Protezione civile : allerta gialla per il vulcano Etna. No meteo : ... il Dipartimento Scienza della Terra dell'Università di Firenze e il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente. L'innalzamento del livello di ...

Etna : Protezione civile - disposto passaggio di livello di allerta da "verde" a "giallo". Incrementate le attività di monitoraggio : ... il Dipartimento Scienza della Terra dell'Università di Firenze e il Consiglio nazionale delle ricerche Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente". "L'innalzamento del livello di ...

Terremoti - Protezione civile : urge piano di evacuazione a Ischia : Dopo il sisma dell’agosto 2017, “sull’isola di Ischia stiamo ponendo le basi per la definizione di un piano di evacuazione della popolazione che non era previsto ma su cui vogliamo accelerare“: lo ha dichiarato il direttore generale della Protezione civile Regionale Massimo Pinto in occasione del congresso internazionale “Cities on Volcanoes“, a Napoli. “Con l’Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Maltempo nel Veronese : 700 mm in 2 ore - quasi 300 richieste di intervento a Protezione civile e Vigili del fuoco : Sono quasi 300 le richieste di intervento arrivate alla Protezione Civile e ai Vigili del fuoco del Veronese a seguito dei nubifragi che da ieri pomeriggio hanno colpito Verona, la Valpolicella e una decina di comuni dell’Est e dell’Ovest Veronese. In alcune fasce del territorio scaligero sono precipitate autentiche ‘bombe d’acqua’ che hanno scaricato fino a 170 millimetri di pioggia in due ore, ingrossando pericolosamente i corsi ...

Allerta meteo - nuovo pesante bollettino della Protezione civile : arrivederci estate - maltempo su gran parte delle Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle Regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente intensi anche nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha ...

Ancora forti piogge da Nord a Sud - allerta Protezione civile : Roma, 1 set., askanews, - Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente ...

Allerta Meteo - forte maltempo su mezz’Italia : allarme al Centro/Nord per le prossime ore - pesante avviso della Protezione civile : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell’Italia determinerà nelle prossime ore un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una persistenza delle precipitazioni sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna, con rovesci e temporali che raggiungeranno la Liguria, la Toscana e, dalla prossima notte, anche il Lazio e la Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Maltempo - Protezione civile : temporali forti su gran parte Nord : Roma, 30 ago., askanews, - In arrivo temporali forti su gran parte del Nord, la Protezione civile ha diramato in particolare un'allerta arancione per alcune zone della Lombardia. 'Una perturbazione ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile : Venerdì 31 Agosto criticità gialla e arancione - allarme per il Nord/Ovest - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali del paese determinando, a partire dalla serata di oggi, un sensibile peggioramento del tempo, prima su Piemonte e Lombardia e, dalla giornata di domani, in graduale estensione al resto del Nord, in particolare su Veneto ed Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle ...