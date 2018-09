Proteste in Russia per la riforma pensioni | ong | quasi 300 fermi

Russia - Proteste contro riforma pensioni : 18.00 La polizia russa ha fermato oltre 290persone in tutto il Paese durante le proteste contro la riforma delle pensioni. Lo rende noto l'osservatorio indipendente per i diritti Ovd-Info che sottolinea che gli arresti sono avvenuti anche a Ekaterinburg negli Urali e a Omsk in Siberia. A Mosca almeno duemila persone si sono radunate in piazza Pushkin gridando slogan contro il presidente Vladimir Putin.

Pensioni - Putin allenta la riforma dopo accese Proteste/ Ultime notizie : Russia - calo demografico : Pensioni, Putin allenta la riforma dopo le accese proteste. Ultime notizie: le donne andranno a 60 anni, mentre gli uomini dovranno lavorare fino ai 65(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:31:00 GMT)

