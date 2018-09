Pronostico Serbia vs Romania | UEFA Nations League 10-9-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 9 settembre 2018), Lega C Gruppo 4,di, lunedì 10 settembre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 10 settembre. E’ la sfida più interessante del Gruppo 4 e che deciderà la vetta della Lega C.del match.Come arrivano?La gara di esordio indellain Lituania si è conclusa sullo 0-1 grazie al rigore trasformato al 38′ da Dusan Tadic. Lo stesso attaccante dell’Ajax ha sbagliato un altro rigore al minuto ’83. Si tratta del primo successo per la Nazionale serba dopo un Campionato del Mondo da dimenticare. L’unico successo è stato quello di misura sulla Costa Rica; poi due sconfitte con Svizzera e Brasile che sono costate la prematura eliminazione. In questo match potranno contare su due attaccanti in splendida forma come Tadic e Alexander Mitrovic, spesso ...