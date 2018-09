Premi Le Maschere a Francesca Benedetti e Lucrezia Guidone per “Antigone” di Federico

romadailynews

(Di domenica 9 settembre 2018) IL TEATRO DI ROMA CONQUISTA DUEALLEDEL TEATRO 2018 CON L’ANTIGONE DITIEZZI: ILO MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA AE ILO MIGLIOR ATTRICE EMERGENTE ADopo 4Enriquez recentemente assegnati, il Teatro di Roma torna ad essereato, questa volta, con un doppio riconoscimento alledel Teatro Italiano. É lo spettacolo diretto daTiezzi, Antigone, ad aggiudicarsi – quasi un confronto generazionale – ilo come miglior attrice non protagonista per, interprete scintillante della vaticinante follia di Tiresia, e quello come miglior attrice emergente per, graffiante e coraggiosa eroina sofoclea, protagonista di straordinaria intensità. La cerimonia si è svolta venerdì 7 settembre al Teatro Mercadante di Napoli, trasmessa in diretta differita ...