Ponte | Toti litiga con Di Maio e Toninelli Inchiesta | consulenze nel mirino dei pm

Toti contro Di Maio : Genova non può aspettare - subito il decreto per ricostruire il Ponte Morandi : Il provvedimento urgente auspicato dal governatore della Liguria dovrebbe limitarsi a prevedere la deroga al Codice degli appalti per consentire immediatamente a Fincantieri e all'archistar Renzo Piano di approntare la fase operativa...

Ponte Morandi - scontro tra Toti - Toninelli<br> e Di Maio : "Il governatore pensi agli sfollati" : È scoppiata la polemica tra i ministri pentastellati Luigi Di Maio e Danilo Toninelli da una parte e il governatore della Liguria Giovanni Toti, che è anche commissario per l'emergenza seguita al crollo del Ponte Morandi a Genova. Oggetto del contendere è il ruolo di Autostrade.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nonché vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto alla Fiera del Levante, ha detto:"Autostrade avrà un'altra brutta ...

Ponte Morandi - Toti : “Ricostruzione a Fincantieri? Governo ci faccia un favore - decreto Genova per tempi brevi” : La scelta di Fincantieri, a guida di un Ati di imprese, per ricostruire il Ponte Morandi a Genova “è quello che vogliono tutti. Perché dovremmo fare diversamente?”: il presidente della Liguria Giovanni Toti lo ha chiesto in conferenza stampa a margine del workshop Ambrosetti di Cernobbio. “Questa – ha aggiunto – è una decisione squisitamente politica che vede convergenti Comune, Regione e, per una volta, il ...

Genova - Toti : «Ponte subito o una pioggia di ricorsi. Da Di Maio nessuna via credibile» : Genova, ultimatum del governatore:«Da Di Maio nessuna via credibileA Roma non hanno fretta, noi sìMa se vogliono centralizzare la crisiogni ente locale si opporrà»

Toti : da ArcelorMittal acciaio per Ponte : 16.40 ArcelorMittal fornirà l'acciaio per la realizzazione del nuovo ponte sul torrente Polcevera, a Genova. A riferirlo è il governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa, ricordando l'esito positivo della trattativa di ieri al Mise. Il colosso siderurgico franco-indiano ha acquisito l'Ilva e Genova Cornigliano è sede di uno degli stabilimenti del gruppo italiano passato di mano. Da qui verrà quindi parte ...

Genova - Giovanni Toti : "Il nuovo Ponte sarà pronto entro novembre 2019" : Nel giorno in cui sono stati resi noti i nomi degli indagati per il crollo del viadotto Morandi a Genova, il governatore Giovanni Toti ha fatto una promessa davvero importante: il nuovo ponte di Genova sarà costruito entro poco più di 12 mesi.L'occasione è stata la conferenza che ha visto la partecipazione del Comune di Genova, della Regione Liguria, dei vertici di Fincantieri e Autostrade, Giovanni Bono e Giovanni Castellucci, e ...

Ponte Morandi - nuovo viadotto a “km 0”. Toti : “Pronto entro ottobre 2019. Acciaio da Arcelor”. Autostrade : “Sì a Fincantieri” : Il nuovo Ponte sul Polcevera sarà pronto “entro ottobre 2019”, grazie al progetto donato dall’archistar genovese Renzo Piano, il lavoro di Fincantieri sul quale c’è l’ok di Autostrade e l’Acciaio di ArcelorMittal che ha appena rilevato l’Ilva e ha un impianto a Genova. Un viadotto a “chilometro zero”, insomma. È l’idea, che ormai viaggia spedita, del governatore della Liguria Giovanni ...