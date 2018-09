Ponte Morandi | scontro tra Toti | Toninelli e Di Maio | Il governatore pensi agli

blogo

(Di domenica 9 settembre 2018) È scoppiata la polemica tra i ministri pentastellati Luigi Die Daniloda una parte e ildella Liguria Giovanni, che è anche commissario per l'emergenza seguita al crollo dela Genova. Oggetto del contendere è il ruolo di Autostrade.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nonché vicepremier Luigi Di, intervenuto alla Fiera del Levante, ha detto:"Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire ila chi lo ha fatto crollare. Per quanto ci riguarda illo deve ricostruire un'azienda di Stato come Fincantieri, perché dobbiamo monitorare cosa si farà sulla ricostruzione del"A questa sua uscita ha replicato il Presidente della Regione Liguria Giovanni, dicendo:"Più che brutte sorprese per Autostrade vorrei belle sorprese per i cittadini di Genova, per la ...