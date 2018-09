Ponte Morandi - Santoro indagato lascia la commissione. Di Maio : "In arrivo brutta sorpresa per Autostrade" : Toninelli annuncia l'avvio di una mappatura delle criticità nelle infrastrutture di tutta Italia. Domani la Procura dovrebbe autorizzare l'installazione di sensori per controllare la stabilità dei monconi e consentire agli sfollati di recuperare le loro cose negli appartamenti

Ponte Morandi - si dimette commissario del Mit : "L'ingegner Bruno Santoro ha rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni dalla Commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che opera per individuare le cause del ...

Ponte Morandi - Casellati : “Avviare mappatura delle opere strategiche - anche in riferimento al clima : “La tragedia di Genova ha riportato drammaticamente l’attenzione sulla sicurezza e la gestione delle opere pubbliche, urge avviare una mappatura della rete strategica infrastrutturale per capire dove è urgente intervenire, con quali modalità e quali standard di sicurezza, ed è inoltre auspicabile che sia gli interventi vengano progettati anche in riferimento ai nuovi imprevedibili fenomeni climatici“: lo ha dichiarato la ...

Crollo del Ponte Morandi : è braccio di ferro sulla ricostruzione : Ancora non è chiaro chi, tra Regione e Governo, deve gestire la crisi. E' scontro tra Toti e Di Maio sul ruolo di Autostrade -

Ponte Morandi : consulenze nel mirino Sfollati protestano : «Basta ritardi» : Proseguono le indagini e si concentrano su incarichi “extra” affidati a tecnici e funzionari. Ritardi nell’istallazione dei sensori e gli Sfollati non entrano nelle loro case.

Crollo Ponte Morandi : 2 gli incidenti probatori/ Ultime notizie - sensori in ritardo : quando arriveranno? : Crollo ponte Morandi: 2 gli incidenti probatori. Ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 08:33:00 GMT)

[L'intervista esclusiva] "Io - indagato per il disastro del Ponte Morandi. Tre anni fa avviai un progetto per salvare quello strallo". Ma poi ... : "Guardi, mi lasci parlare prima con i magistrati. Quando mi interrogheranno racconterò ciò che ho fatto nei 15 mesi di mia competenza in quel ruolo". Mario Bergamo, direttore dal gennaio del 2015 all'...

Ponte Morandi - la tentazione del governo pagare nuovo viadotto con gli “sconti” Ue : Lo Stato finanzierebbe la costruzione del viadotto per poi recuperare i costi dal deficit. Primi contatti con Bruxelles, la commissaria Bulc a Genova in ottobre

Crollo Ponte Morandi - ci saranno due incidenti probatori : Il primo chiesto dalla Procura per garantire la rimozione delle macerie e la catalogazione dei reperti. Il secondo, in una fase successiva, servirà per capire le cause del Crollo -

Spezia e Samp in campo per il 'Trofeo Mattia e Ilaria' e per le vittime di Ponte Morandi : finisce 2-1 per i bianconeri : Spezia-SampDORIA 2-1 , 16 Barreto, 34 Okereke, 44 rig. Galabinov, Campionato fermo per le Nazionali, Spezia e Sampdoria si ritrovano però in campo per un ricordo speciale. Al Picco va in scena l'...

Maratona di Genova - arriva lo stop del Comune per il Ponte Morandi : 'Abbiamo detto agli organizzatori di far slittare la data - spiega Stefano Anzalone, consigliere del Comune con delega allo Sport - è una rinuncia dolorosa ma necessaria, perché in questo momento di ...