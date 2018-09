Ponte Morandi | la tentazione del governo | pagare nuovo viadotto con gli “sconti” Ue

Crollo del Ponte Morandi - cosa fare per il traffico? | Vota il :

Ponte Morandi Genova : due incidenti probatori/ Ultime notizie crollo : iniziato iter per installazione sensori : Ponte Morandi Genova: e-mail dopo il crollo. Ultime notizie, così i super-consulenti hanno cambiato versione: spedita un'email sospetta nella notte fra il 14 e il 15 agosto

Crollo Ponte Morandi - ci saranno due incidenti probatori : Il primo chiesto dalla Procura per garantire la rimozione delle macerie e la catalogazione dei reperti. Il secondo, in una fase successiva, servirà per capire le cause del Crollo -

Spezia e Samp in campo per il 'Trofeo Mattia e Ilaria' e per le vittime di Ponte Morandi : finisce 2-1 per i bianconeri : Spezia-SampDORIA 2-1 , 16 Barreto, 34 Okereke, 44 rig. Galabinov, Campionato fermo per le Nazionali, Spezia e Sampdoria si ritrovano però in campo per un ricordo speciale. Al Picco va in scena l'...

Maratona di Genova - arriva lo stop del Comune per il Ponte Morandi : 'Abbiamo detto agli organizzatori di far slittare la data - spiega Stefano Anzalone, consigliere del Comune con delega allo Sport - è una rinuncia dolorosa ma necessaria, perché in questo momento di ...

Ponte Morandi : chiesti due incidenti probatori : Due gli incidenti probatori sul crollo del Ponte Morandi a Genova: il primo è stato disposto dalla procura per rimuovere le macerie e catalogare i reperti. Il secondo incidente probatorio, che sarà chiesto successivamente, servirà invece per individuare le esatte cause del crollo.Ponte Morandi: i nomi degli indagati dalla procura di Genova7 settembre 2018 14.10 - Ponte Morandi: dopo i nomi di chi avrebbe saputo del rischio crollo arrivano le ...

Genova - Ponte Morandi : monitoraggio con sensori dei tronconi - al via l’iter di installazione : La stabilità dei due tronconi del ponte Morandi rimasti in piedi di verrà monitorata attraverso l’installazione di sensori per chiarire la situazione attuale dei monconi e verificare, in caso di riscontri positivi, se esista la possibilità di accesso alle aree sottostanti nella zona rossa. La struttura commissariale che gestisce l’emergenza a Genova ha reso noto che è in corso un’analisi per valutare le migliori offerte di ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Faremo esposto per danno erariale a Corte dei Conti contro ex ministri. Paghino di tasca propria” : “Nei prossimi giorni presenteremo un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti. Il nostro obiettivo è che tutti i ministri che hanno autorizzato, chiudendo gli occhi, questa gestione da parte di Autostrade Paghino di tasca propria”. Lo annuncia a In Onda (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che commenta anche il piccolo incidente dell’ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, il quale ieri, al ...

Crollo Ponte Morandi ed emergenza Genova : le proposte di LeU : ... "La proposta di LeU è chiara " sottolinea Luca Pastorino, deputato di Liberi e Uguali " da un lato attivare una unità di crisi al Mise, per assistere l'intera economia cittadina fatta dalla piccole ...

Ponte Morandi - spunta un progetto di demolizione senza esplosivi per salvare le case : La demolizione del Ponte Morandi potrebbe risparmiare le case di via Porro dalla distruzione: « Stiamo cercando, con il sindaco, di lavorare a un piano di smontaggio per tutti e due i tronconi - dice ...

Ponte Morandi - i nomi degli indagati per il crollo. Chiesto l’incidente probatorio | : Presto l’incidente probatorio che potrebbe coinvolgere altre persone nelle indagini. Autostrade per l’Italia si difende. Gli Sfollati chiedono che resti aperta la “casa comune”

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Ponte Morandi ricostruito nuovo entro la fine dell'anno (8 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: nuovo ponte entro la fine dell'anno prossimo. La Lega va all'attacco. Alta tensione a Roma per il fermo di 17 minori della Diciotti.