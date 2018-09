Ponte Morandi | Casellati | “Avviare mappatura delle opere strategiche | anche in

Crollo del Ponte Morandi : è braccio di ferro sulla ricostruzione : Ancora non è chiaro chi, tra Regione e Governo, deve gestire la crisi. E' scontro tra Toti e Di Maio sul ruolo di Autostrade -

Ponte Morandi : consulenze nel mirino Sfollati protestano : «Basta ritardi» : Proseguono le indagini e si concentrano su incarichi “extra” affidati a tecnici e funzionari. Ritardi nell’istallazione dei sensori e gli Sfollati non entrano nelle loro case.

Crollo Ponte Morandi : 2 gli incidenti probatori/ Ultime notizie - sensori in ritardo : quando arriveranno? : Crollo ponte Morandi: 2 gli incidenti probatori. Ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 08:33:00 GMT)

[L'intervista esclusiva] "Io - indagato per il disastro del Ponte Morandi. Tre anni fa avviai un progetto per salvare quello strallo". Ma poi ... : "Guardi, mi lasci parlare prima con i magistrati. Quando mi interrogheranno racconterò ciò che ho fatto nei 15 mesi di mia competenza in quel ruolo". Mario Bergamo, direttore dal gennaio del 2015 all'...

Ponte Morandi - la tentazione del governo pagare nuovo viadotto con gli “sconti” Ue : Lo Stato finanzierebbe la costruzione del viadotto per poi recuperare i costi dal deficit. Primi contatti con Bruxelles, la commissaria Bulc a Genova in ottobre

Crollo Ponte Morandi - ci saranno due incidenti probatori : Il primo chiesto dalla Procura per garantire la rimozione delle macerie e la catalogazione dei reperti. Il secondo, in una fase successiva, servirà per capire le cause del Crollo -

Spezia e Samp in campo per il 'Trofeo Mattia e Ilaria' e per le vittime di Ponte Morandi : finisce 2-1 per i bianconeri : Spezia-SampDORIA 2-1 , 16 Barreto, 34 Okereke, 44 rig. Galabinov, Campionato fermo per le Nazionali, Spezia e Sampdoria si ritrovano però in campo per un ricordo speciale. Al Picco va in scena l'...

Maratona di Genova - arriva lo stop del Comune per il Ponte Morandi : 'Abbiamo detto agli organizzatori di far slittare la data - spiega Stefano Anzalone, consigliere del Comune con delega allo Sport - è una rinuncia dolorosa ma necessaria, perché in questo momento di ...

Ponte Morandi : chiesti due incidenti probatori : Due gli incidenti probatori sul crollo del Ponte Morandi a Genova: il primo è stato disposto dalla procura per rimuovere le macerie e catalogare i reperti. Il secondo incidente probatorio, che sarà chiesto successivamente, servirà invece per individuare le esatte cause del crollo.Ponte Morandi: i nomi degli indagati dalla procura di Genova7 settembre 2018 14.10 - Ponte Morandi: dopo i nomi di chi avrebbe saputo del rischio crollo arrivano le ...

Genova - Ponte Morandi : monitoraggio con sensori dei tronconi - al via l’iter di installazione : La stabilità dei due tronconi del ponte Morandi rimasti in piedi di verrà monitorata attraverso l’installazione di sensori per chiarire la situazione attuale dei monconi e verificare, in caso di riscontri positivi, se esista la possibilità di accesso alle aree sottostanti nella zona rossa. La struttura commissariale che gestisce l’emergenza a Genova ha reso noto che è in corso un’analisi per valutare le migliori offerte di ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Faremo esposto per danno erariale a Corte dei Conti contro ex ministri. Paghino di tasca propria” : “Nei prossimi giorni presenteremo un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti. Il nostro obiettivo è che tutti i ministri che hanno autorizzato, chiudendo gli occhi, questa gestione da parte di Autostrade Paghino di tasca propria”. Lo annuncia a In Onda (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che commenta anche il piccolo incidente dell’ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, il quale ieri, al ...