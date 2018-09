Ponte di Genova | scontro governo-Toti Santoro lascia la commissione ministeriale 

Ponte MORANDI - DI MAIO : “AUTOSTRADE AVRÀ UNA BRUTTA SORPRESA”/ Ultime notizie Genova - da procura ok a sensori : Crollo PONTE MORANDI: 2 gli incidenti probatori. Ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:36:00 GMT)

Di Maio sul Ponte di Genova : Brutta sorpresa in arrivo per Autostrade : Per gli alloggi agli sfollati è scontro fra il presidente della Regione Liguria Toti e il ministro Toninelli. Si è dimesso uno dei tecnici del ministero, indagato dalla procura, faceva parte della ...

La procura di Genova dà l'ok ai sensori per il monitoraggio dei tronconi del Ponte : La procura di Genova ha dato il via libera a partire con le operazioni di installazione dei sensori per il monitoraggio dei due tronconi del ponte Morandi rimasti in piedi dopo il collasso della campata centrale, avvenuto la mattina del 14 agosto e che ha provocato la morte di 43 persone che erano a bordo delle loro auto e camion con cui transitavano in quel momento sull'infrastruttura e finite sul greto del torrente Polcevera, schiacciate dai ...

Ponte di Genova - duello Toti-Di Maio. L’ingegner Santoro lascia la commissione ministeriale : «Più che brutte sorprese per autostrade vorrei belle sorprese per i cittadini di Genova, per la Liguria e per il sistema di imprese del Nord Ovest che del porto di Genova si servono»: così il presidente della Liguria Giovanni Tori ha commentato l’annuncio di brutte sorprese nei prossimi giorni per Autostrade per l’Italia. «Se Di Maio invece di ann...

Ponte Morandi - Toti : “Ricostruzione a Fincantieri? Governo ci faccia un favore - decreto Genova per tempi brevi” : La scelta di Fincantieri, a guida di un Ati di imprese, per ricostruire il Ponte Morandi a Genova “è quello che vogliono tutti. Perché dovremmo fare diversamente?”: il presidente della Liguria Giovanni Toti lo ha chiesto in conferenza stampa a margine del workshop Ambrosetti di Cernobbio. “Questa – ha aggiunto – è una decisione squisitamente politica che vede convergenti Comune, Regione e, per una volta, il ...

Ponte Morandi - si dimette Santoro commissario indagato/ Genova - Toti : "Toninelli un colabrodo - ritardi da Mit"

Ponte Genova - Santoro indagato si dimette dalla commissione ispettiva : Di Maio: "Nei prossimi giorni altra sorpresa per Autostrade. Il Ponte non lo faccio costruire a chi lo ha fatto crollare"

Crollo Ponte Genova - Ministro Toninelli : “Evitare altre tragedie - intervenire su A24 e A25” : “Il Crollo di Genova e’ un evento che mai sarebbe dovuto succedere e che non dovra’ ripetersi. Con la morte nel cuore ci siamo subito rimboccati le maniche. Abbiamo stanziato dei fondi per le prime necessita’ e ci accingiamo a varare un decreto che assicuri al capoluogo ligure quella rinascita che si merita. Inoltre abbiamo avviato una mappatura delle criticita’ esistenti nelle infrastrutture di tutta Italia e ...

Ponte di Genova - si è dimesso il commissario scelto da Toninelli. Era indagato : Bruno Santoro, scelto dal ministro delle Infrastrutture, è tra gli indagati. Verifiche dei pm sui rapporti tra manager e funzionari