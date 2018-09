Polmonite | due morti nel Bresciano | legionella esclusa | paura epidemia

Polmonite a Brescia - "i due decessi non dovuti a legionella" : Gli inquirenti hanno deciso di accertare le esatte cause della morte di un 85enne di Carpenedolo e di una 69enne diMezzane di Calvisano. Si punta a capire se i decessisiano collegati ai casi di Polmonite che hanno stannointeressando la Bassa Bresciana Orientale.

Brescia - oltre 150 casi di Polmonite : ipotesi di un batterio nell’acqua. Disposta autopsia su due cadaveri : I numeri sono quelli di un’epidemia. Hanno superato quota 150 i casi di polmonite nella bassa Bresciana orientale, in particolare nei comuni di Carpenedolo, Montichiari, Calvisano, Visano, Acquafredda e Remedello. Centoventuno gli accessi registrati al Pronto soccorso, in 107 sono stati ricoverati. Si tratta in gran parte di ultra 60enni, dalle condizioni di salute già problematiche. Preso d’assalto soprattutto l’ospedale di Montichiari, ...

