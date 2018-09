Polmonite | casi nel Brescia | accertamenti su due decessi e su acquedotti

meteoweb.eu

(Di domenica 9 settembre 2018) In riferimento aidiche si stanno registrando nelno, sono stati dispostisuidi un 85enne di Carpenedolo e di una 69enne di Mezzane di Calvisano, per valutare se siano collegati. E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. Ats dista effettuando le analisi degliperché si ipotizza che l’epidemia in atto (circa 150) sia dovuta ad un batterio presente nell’acqua. L’Atsna ha sottolineato che non esiste alcun tipo di rischio per l’utilizzo dell’acqua alimentare e non sussiste alcuna restrizione al normale svolgimento dell’attività nelle comunità (scuole, luoghi di lavoro, ecc..) e invita la popolazione, a scopo precauzionale, ad attivare misure preventive come buone norme di comportamento. Tra queste, provvedere alla manutenzione dei punti di ...