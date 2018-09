Polmonite a Brescia | i casi sono oltre 150 Ipotesi batterio | «Attenzione ai rubinetti»

Brescia - 150 casi di Polmonite : allarme legionella / Ultime notizie : rischio contagio per colpa del batterio? : allarme legionella , sono 150 i casi di polmonite a Brescia : c'è davvero il rischio di un contagio per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Polmonite a Brescia - i casi sono oltre 150 Ipotesi batterio - verifiche in corso : Vertice c'emergenza tra i gestori degli stessi acquedotti e Ats di Brescia . Ricoverate oltre 150 persone tra Brescia e Mantova. Parla l’assessore regionale Gallera: «Anche l’Istituto superiore di sanità è coinvolto nel per corso di valutazione del caso»

Salute : oltre 150 casi Polmonite nel Bresciano - ipotesi batterio : Accertati in questi giorni oltre 150 i casi di polmonite accertati nel Bresciano, tra Montichiari e Calvisano: ATS, l’agenzia di tutela della Salute, sta indagando per risalire alle cause di questa epidemia. Non si esclude che i casi di polmonite siano dovuti ad un batterio presente nell’acqua: in corso un vertice tra i gestori degli stessi acquedotti e Ats di L'articolo Salute: oltre 150 casi polmonite nel Bresciano, ipotesi ...