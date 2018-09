Piazza San Francesco | ben 500 persone hanno animato la manifestazione per i diritti e

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : la pole la Piazza Francesco Bagnaia - davanti a Schrotter e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) mette il primo mattoncino in vista della gara di domani, e centra la pole position del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto2. Il pilota torinese, infatti, ha piazzato il miglior tempo in avvio di sessione e ha lasciato che tutti gli avversari si contendessero il secondo posto. Il leader della classifica generale è sceso fino ad 1:37.121, distanziando il tedesco Marcel Schrotter (Kalex ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Miguel Oliveira Piazza la zampata del campione all’ultimo tentativo e chiude in vetta le FP3 - Bagnaia 3° : Terza sessione di prove libere del GP di San Marino di Moto2 completamente asciutta che si è chiusa con il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) in testa alla classifica con un ottimo 1:37.754 appena sufficiente per precedere lo spagnolo Fernandez ed il leader del campionato Francesco Bagnaia (Sky Racing Team). Pecco è stato molto veloce anche in questa FP3 ed ha stampato il terzo miglior tempo a 63 millesimi dal riferimento cronometrico ...

X Factor 2018 - Alessandro Cattelan e il messaggio su Asia Argento : "Vicenda che ci ha sPiazzato" (video) : L'edizione 2018 di X Factor è ufficialmente partita con il primo appuntamento dedicato alle audizioni (Quì il liveblogging). Puntata che è stata segnata dall'attenzione puntata su Asia Argento per via del caos molestie che l'ha coinvolta. Una certezza c'è ed è la sua esclusione dal quartetto dei giudici che avverrà ufficialmente all'inizio dei live show, a fine ottobre. L'esordio della dodicesima stagione è stata anticipata da un messaggio ...

Pesante il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 33% - : Teleborsa, - Performance negativa per l'indice del settore alimentare italiano, che segue la scia ribassista disegnata dall'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha chiuso a 85.

Dal Bepi a Riki Anelli : a Romano week-end di festa per l'inaugurazione di Piazza don Sandro : Ancora, da venerdì 21 a domenica 23 alla rocca viscontea l'appuntamento è con la nuova edizione di " Romano medievale " , per un fine-settimana all'insegna di spettacoli, corteo storico, accampamenti,...

Torino - Piazza San Carlo : gip si riserva su richieste di archiviazione : È durata oltre un’ora in tribunale a Torino l’udienza dedicata alla discussione delle opposizioni alle richieste di archiviazione presentate dalla procura nel procedimento per i fatti di piazza San Carlo. La decisione del gip Irene Gallesio è attesa nelle prossime settimane. In aula i pubblici ministeri Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo hanno ribadito la loro volontà di archiviare sette posizioni, fra cui quella del prefetto Renato Saccone; per ...

Il comparto bancario a Piazza Affari chiude in alto - +4 - 26% - - seduta effervescente per Intesa Sanpaolo : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il settore bancario italiano che fa anche meglio dell'EURO STOXX Banks, con un guadagno di 382,34 punti, archiviando la giornata a quota 9.355,86. A dare linfa ...

Cosa può nascere da Piazza San Babila : Nella Piazza San Babila, ho avuto l'opportunità di guardarla dalla postazione privilegiata del camioncino sopra il quale si sono svolti gli interventi. E poi gli sguardi stupiti di noi organizzatori, che in tre giorni eravamo riusciti a creare quel quadro non scontato di facce e bandiere così diverse fra loro.C'era il Pd e c'erano gli anarchici. C'erano le Acli e le famiglie arcobaleno. C'era per una volta la volontà di ...

Piazza San Carlo - gip si riserva : ANSA, - TORINO, 4 SET - È durata oltre un'ora in tribunale a Torino l'udienza dedicata alla discussione delle opposizioni alle richieste di archiviazione presentate dalla procura nel procedimento per ...

Rossini : San Babila? Una Piazza per cambiare l'Europa - 29/08/2018 - : ...piazza San Babila Importante in che senso? Fatte salve le questioni umane la città di Milano dimostra che un'accoglienza ben fatta e organizzata è un'occasione sia per quello che riguarda l'economia ...

Nessuna contestazione al Papa in Piazza San Pietro. La folla urla “I-ta-lò” - non “Vi-ga-nò” : Roma. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, questa mattina, si è alzato da parte di un gruppo di fedeli un coro che ha destato inizialmente stupore. A un primo ascolto, infatti, sembrava che scandissero ripetutamente la parola “Viganò”, a sostegno esplicito dell'ex nunzio negli Stat

Fighetti sanbabilini - Boldrini e... Tutti in Piazza vs Orban-Salvini : Orban da Salvini e rispuntano fuori i sanbabilini. Ci sono Tutti, ma proprio Tutti. La sciura imbruttita con.... Segui su affaritaliani.it

Allontanato dai vigili mentre dipinge Piazza San Marco. Ma ecco chi era : Sapevate che è vietato dipingere a piazza San Marco, a Venezia? Noi no. E nemmeno il famoso pittore che si è trovato costretto a smontare tutta l’attrezzatura perché Allontanato dai vigili urbani. Un pittore di fama internazionale che da circa 50 anni arriva da Londra con pennelli e cavalletto per dipingere le meraviglie di Venezia. Proprio come tanti altri artisti, più o meno noti. È evidente che gli agenti non l’abbiano ...