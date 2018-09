ilgiornale

: Periferie, Sala chiede aiuto a Fontana - francogarna : Periferie, Sala chiede aiuto a Fontana - andlic : Edicola: Periferie, proteste per i fondi tagliati Sala cerca Fontana @corriere - giannisassari08 : RT @SardoneSilvia: Oggi nel quartiere Adriano a #Milano. #Periferia che da anni subisce le bugie della giunta #Pd. Promettono riqualificazi… -

(Di domenica 9 settembre 2018) Avevano chiesto di scendere in strada con fischietti, coperchi e mestoli "per fare rumore" e si sono fatti sentire i residenti dell'associazione ViviAdriano che ieri in via Adriano 60 ha organizzato un "presidio apartitico" per dire no al congelamento dei 18 milioni già stanziati dall'ex governo Gentiloni con il Piano. Fondi a rischio se il Parlamento non correggerà martedì quell'emendamento al decreto Milleproroghe votato all'unanimità in Senato a inizio agosto che ritarderebbe di due anni l'erogazione ai Comuni che non hanno ancora i progetti esecutivi. Pd e Forza Italia (che pure in Senato avevano votato a favore) hanno già depositato emendamenti in Parlamento per tornare al punto di partenza.A Milano i fondi statali, sommati ai 23 milioni del Comune, servono a prolungare il tram 7 verso il quartiere Adriano (entrata in esercizio autunno 2021), a realizzare la scuola media ...