Per Fenati SOLO due gare di squalifica

MOTO2 - FOLLIA FENATI : MANO SUL FRENO DI MANZI/ Video Misano - squalifica Per 2 gare : manager - “sono amici..” : RoMANO FENATI folle a Misano: tocca il FRENO di MANZI a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:30:00 GMT)

MotoGP - GP Misano. Rossi : 'Il gesto di Fenati? Una sconfitta Per l'Academy'. Le reazioni dei piloti : Purtroppo della domenica del GP di San Marino non resterà solo l'immagine della vittoria dei tre piloti italiani Dalla Porta, Bagnaia, Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGP: anche la ...

Fenati - mano sul freno di Manzi : squalificato Per 2 gare/ Video Moto2 Misano - Valentino Rossi : “È ingestibile” : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:31:00 GMT)

Moto2 - Romano Fenati squalificato Per due gare! Punita la scorrettezza contro Stefano Manzi : Romano Fenati è stato squalificato per due gare a causa del bruttissimo gesto fatto ai danni di Stefano Manzi nel corso del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto2 corsa oggi a Misano. Il 22enne, in pieno rettilineo, ha affiancato il rivale e ha schiacciato il freno della moto dell’avversario, rischiando di generare un gravissimo incidente. Manovra davvero folle del pilota nativo di Ascoli Piceno che ha immediatamente preso ...

Moto2 – Gesto Fenati : non solo la bandiera nera a Misano - ecco la sanzione ufficiale Per Romano : Romano Fenati penalizzato dopo il folle Gesto: ecco il provvedimento per il 22enne di Ascoli Piceno dopo il brutto episodio con Stefano Manzi Una domenica di gara trionfale per l’Italia al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con le vittorie di Dalla Porta, Bulega e Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Uno spiacevole episodio però ha rovinato questa domenica di festa a Misano: stiamo parlando del Gesto folle di ...

Moto2 - GP San Marino 2018 : Francesco Bagnaia - vittoria di forza! 2° Oliveira - follia e bandiera nera Per Fenati : Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) domina dal primo metro fino al traguardo il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 grazie ad una prova di grande spessore, nella quale il pilota piemontese ha dimostrato che oggi, letteralmente, non ce n’era per nessuno. Scattato dalla pole, ha preso curva 1 al comando e, da quel momento in avanti, non si è più voltato indietro. Il leader della classifica iridata chiude con oltre 3 secondi sul ...