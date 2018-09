Paul McCartney | concerto a sorpresa per il lancio del nuovo album

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) A 76 anniMcscrive un altro capitolo della musica contemporanea. Al"ex Beatles, sabato sera, si è cimentato in un live di fronte ad una folla di fan adopranti nel cuore di New York. La Grand Central Station si è trasformata in un palcoscenico, nel quale l"artista ha presentato alcune canzoni del suo ultimodal titolo Egypt Station, realizzato a cinque anni di distanza dallo sperimentale Queenie Eye.Ildiche è stato trasmesso eccezionalmente in diretta su Youtube, non ha ospitato solo fan di vecchia data, ma erano presenti anche star del cinema e della musica. Tra la folla si è intravisto Bon Jovi, Chris Rock, Steve Buscemi e persino Meryl Streep. Due ore di live concert in cui, tra le canzoni del, sono stati intonati anche i grandi classici del suo repertorio, da Let it Be a Can"t By My love. "Ero in cerca di una ...