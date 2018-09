Passeggero provoca rissa a bordo | volo rientra due ore dopo il decollo

ilgiornale

(Di domenica 9 settembre 2018) Si è chiuso nel bagno subitoile lì è rimasto per oltre un'ora. Poi, quando ha deciso di uscire dalla toilette ha iniziato a urlare contro gli altri passeggeri. È successo adi undella compagnia australiana Qantas, partito da Perth e diretto a Londra. Un uomo di 32anni ha quasi scatenato unasul vei, costringendo il pilota a fare marcia indietro e tornare allo scalo di partenza."I membri dell'equipaggio, con l'aiuto di alcuni passeggeri, sono riusciti a calmarlo e a farlo tornare al suo posto", hanno raccontato i testimoni. "Sembrava davvero nervoso e agitato". Pocoè arrivato l'annuncio del pilota: "Siamo molto dispiaciuti per l'interruzione del, ma dobbiamo girare l'aereo e tornare a Perth".due ore dal, l'aereo della Qantas è cosìto in Australia. L'uomo è stato subito arrestato e portato via dalla polizia.