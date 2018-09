Paolo Rossi | Una volta la partita era tutto | oggi si chiacchiera

Paolo Rossi assente dal pre Italia - Polonia su Rai 1 : morta la mamma : "Salutiamo Paolo Rossi colpito da un gravissimo lutto che gli ha impedito di essere qui con noi oggi". Così Paola Ferrari saluta Pablito Rossi, che avrebbe dovuto partecipare al pre e post partita dell'esordio della Nazionale di Mancini all'UEFA Nations League. Prima della diretta di Rai 1 per Italia - Polonia, dallo stadio Dall'Ara di Bologna, c'è quindi il tempo di stringersi intorno all'ex calciatore e ora commentatore sportivo che doveva ...

SPORT La vita di Paolo Rossi in un film per beneficenza : E' stato presentato ieri pomeriggio presso l'ambasciata d'Italia a Bucarest il film 'The heart of the champion' sulla vita del campione di calcio Paolo Rossi. Il film, realizzato dal regista Gianluca ...

Platini e Paolo Rossi - l'incontro in Versilia. "Il nostro calcio - amicizia e divertimento" : Perché questi due campioni, così amati dalla gente, vogliono dare ancora tanto allo sport che li ha consacrati: il calcio. Paolo Rossi e Michel Platini sono nomi di personaggi che hanno fatto sognare ...

RAI 2 * LA DOMENICA SPORTIVA TORNA E RADDOPPIA : Si comincia alle 22.30 Con Giorgia Cardinaletti - Iacopo Volpi - Marco Tardelli e Paolo Rossi -... : Con Giorgia Cardinaletti, confermata alla conduzione per la terza stagione consecutiva, ci saranno Iacopo Volpi, opinionista di Rai Sport, i campioni del mondo Marco Tardelli e Paolo Rossi, insieme ...

Paolo Rossi e Cinaski stasera in 'Storie di giorni dispari' : All'esterno si svolge, sempre gratuitamente, il festival della musica, tutti i giorni, con cover di Mina, Vasco, Celentano, Nannini, balli di gruppo e latini, spettacoli. Il tutto con contorno di ...

Paolo Rossi incontra il pubblico del Lunatico Festival : Lunatico Festival di trieste presenta Paolo Rossi, martedì 7 agosto, alle 20.30, al parco San Giovanni. Dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale alla televisione: ovunque propone il ...

GIAMPaolo Rossi CANDIDATO PRESIDENTE RAI DOPO FOA?/ Sovranista - insultò Saviano : “è Vermilinguo” : Chi è GIAMPAOLO ROSSI, il possibile nuovo PRESIDENTE della Rai: dagli attacchi a Mattarella e Saviano passando per la stima nei confronti di Marcello Foa(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:20:00 GMT)

Rai - GiamPaolo Rossi in pole position per la presidenza : Potrebbe essere lui, e non Marcello Foa . Lui è Giampaolo Rossi. In pole position per diventare presidente della Rai, di cui è consigliere di amministrazione appena nominato, se i veti berlusconiani ...

Chi è GiamPaolo Rossi - possibile presidente Rai al posto di Foa : In questo caso il ministero dell'Economia dovrebbe indicare un nuovo nome e la partita si riaprirebbe. A quel punto la scelta potrebbe ricadere su uno degli attuali consiglieri e Rossi al momento ...

Rai - Marcello Foa quasi ko per la presidenza : al suo posto GiamPaolo Rossi? : Il nome di Marcello Foa per la presidenza della Rai, tra i veti del Pd e le bizze di Forza Italia, sembra davvero essere vicino ad affondare. Restano un paio di giorni per capire se è possibile ancora ...

Arisa - Nada - Morgan - Paolo Rossi tra i nomi in concerto a Salina - : Gli spettacoli, realizzati grazie alla collaborazione di Libertylines, Miscela d'Oro, Bisazza Gangi Viaggi e Turismo, Sanfilippo Casa Musicale, Ristorante U Cucuncu e Adige Car Center, avranno inizio ...

Paolo Rossi passa alla Rai - è lui il “colpo” per la Champions League : Oltre ad Antonio Di Gennaro, approda in Rai anche l'ex attaccante Campione del Mondo. Sarà opinionista per le serate di Champions League. L'articolo Paolo Rossi passa alla Rai, è lui il “colpo” per la Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.