Paola Perego | “Dicono che lavoro perché sono la moglie di Lucio Presta? Io ci rido ”

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 4 settembre : ascolti al top tra la gaffe di Timperi e Paola Perego : La Vita in Diretta parte alla grande vincendo su Pomeriggio 5 ma senza rinunciare al trash a cominciare dalla battuta di Tiberio Timperi e finendo all'"errore" su Paola Perego(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

La vita in diretta dimentica Franco di Mare e Paola Perego dal suo filmato storico (video) : La nuova edizione 2018/19 de La vita in diretta (in liveblogging a questo link) è partita ufficialmente nel segno dell'allegria e del ricordo. La moda dello scovare nella storia delle teche Rai (techetechete insegna) coinvolge e piace sempre. Quindi, perché non sfruttare il servizio per un'autocelebrazione?Così l'anteprima della prima puntata del programma di infotainment condotto quest'anno dalla coppia (ritrovata) composta da Tiberio ...

La Vita in Diretta : Paola Perego dimenticata nel video celebrativo : Paola Perego e Di Mare non menzionati nel video celebrativo de La Vita in Diretta E’ iniziata da circa un’ora la nuovissima edizione de La Vita in Diretta condotta dal duo Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. All’inizio è stato mandato un video celebrativo per ricordare tutti i presentatori, che hanno condotto con grande successo la trasmissione quotidiana di Rai Uno. Tuttavia, ecco arrivare immediatamente la prima gaffe, che ...

La rivelazione scioccante di Lorenzo Crespi su Paola Perego! : Incredibile! Lorenzo Crespi ha deciso di non stare più zitto e di rivelare una notizia sconvolgente che riguarda Paola Perego. L’attore stufo di essere perennemente escluso, ha svelato una verità alquanto scomoda e compromettente! Ecco di cosa si tratta! Lorenzo Crespi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L’attore stufo di essere stato messo da parte dal mondo televisivo, ha deciso di parlare. Ha svelato di aver ...

Paola Perego ha tradito Lucio Presta con Lorenzo Crespi?/ La “bomba” su Twitter : “Campagna d’odio…” : Attraverso un tweet, Lorenzo Crespi rivela di aver avuto una relazione clandestina con Paola Perego. La conduttrice avrebbe tradito Lucio Presta prima del matrimonio e da allora...(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:42:00 GMT)

Paola Perego tradisce Lucio Presta/ La rivelazione di Lorenzo Crespi : “Tutti lo sapevano…” : Attraverso un tweet, Lorenzo Crespi rivela di aver avuto una relazione clandestina con Paola Perego. La conduttrice avrebbe tradito Lucio Presta prima del matrimonio e da allora...“Oggi è un po’ la resa dei conti. Visto che tanti settimanali sanno la verità e continuano a nasconderla per coprire un potere delinquenziale. I problemi in Rai nascono con ‘Gente di Mare’ e proseguono nel 2009 a causa di una relazione con una conduttrice moglie di un ...

Lorenzo Crespi - relazione con Paola Perego? "Ci siamo lasciati l'anno prima che sposasse Lucio Presta" : Era il 9 marzo quando Lorenzo Crespi, attore reso celebre nel ruolo del maresciallo Tommaso Palermo nella fiction Carabinieri con Manuela Arcuri su Canale 5, scriveva su Twitter "Sto per morire", a seguito di una malattia ai polmoni che lo affligge da quattro anni e contro la quale non potrebbe nulla (lui stesso aveva dichiarato a Domenica Live che si era curato dallo pneumologo del Papa).Tuttavia, l'attore su Twitter nella giornata di ...

Paola Perego sarà presto nonna : le foto al mare con la figlia Giulia Carnevale e il pancione : Cicogna in arrivo in casa Perego: la conduttrice Paola, 52 anni, avrà infatti presto un nipotino. A renderla nonna è la figlia più grande Giulia Carnevale, 26, avuta dall’ex marito Andrea Carnevale. La gravidanza, Giulia, l’ha annunciata tempo fa con una foto sui social. Il pancione è sempre più grande, mentre si avvia a concludere il settimo mese, impaziente di stringere tra le braccia il suo bimbo, un maschietto che lei chiama affettuosamente ...

Paola Perego al mare con la figlia Giulia incinta : la dedica speciale : Paola Perego presto nonna: al mare con la figlia Giulia Quella di Paola Perego continua ad essere un’estate molto intensa dal punto di vista lavorativo e personale. Dopo la fine della prima edizione di Non disturbare, il programma di successo anche sui social dove da una stanza d’albergo ha intervistato nel corso di sei puntate dodici donne del mondo dello spettacolo e della politica, Paola Perego continua a condurre su Rai Radio2 ...

Paola Perego - gaffe sugli asessuali in radio : “La buona notizia è che non si riproducono” : Bufera mediatica ad Al posto del cuore, il programma radiofonico di radio condotto da Paola Perego dopo il commento della presentatrice sugli asessuali