Paola Caruso | il padre del bambino minaccia azioni legali!

Paola Caruso in dolce attesa - parla l'ex compagno che l'ha lasciata sola : 'Tutto falso' : Paola Caruso, classe 1985, è un personaggio noto della televisione italiana e spagnola. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2006 ha partecipato come presentatrice o concorrente a diversi programmi televisivi, fino a far parte del cast dell'ultima edizione spagnola de L'Isola Dei Famosi nel 2017. La sua popolarità le ha permesso di diventare la compagna di molti personaggi famosi come Daniele Interrante, ma almeno fino a poco ...

Gossip - l'ex compagno di Paola Caruso si difende : 'Non sono scappato' : Botta e risposta a distanza tra Paola Caruso e Francesco Caserta, il ragazzo che si dice l'abbia lasciata non appena ha saputo di essere in procinto di diventare padre. L'imprenditore napoletano, attraverso il suo account Instagram, ha replicato alla dura intervista che la Bonas di Avanti un altro ha rilasciato a Chi [VIDEO]alcuni giorni fa; il giovane, dunque, sostiene che le cose non sono andate come ha raccontato la sua ex, e di aver chiesto ...

Paola Caruso incinta : Fabiana Britto difende Francesco Caserta? : Fabiana Britto lancia una frecciatina a Paola Caruso. difende Caserta? Fabiana Britto è una delle opinioniste dei salotti di Barbara D’Urso. Modella brasiliana di Playboy, è stata ospite speciale nell’ultima edizione del Grande Fratello. Famosa soprattutto per le sue forme sensuali, memorabile è una vecchia litigata con Paola Caruso a Pomeriggio Cinque. In una delle puntate dedicate alla bellezza e all’estetica, le due donne ...

Ex fidanzato di Paola Caruso replica alle accuse : ‘Le cose sono andate diversamente’ : Dopo l’intervista concessa da Paola Caruso al settimanale Chi è la volta dell’ex fidanzato di dire la sua e decide di farlo attraverso una Storia di Instagram. Poche righe per rispondere all’accusa di essere “scappato senza dire niente” e di averla lasciata sola e incinta e per bloccare i commenti poco simpatici che gli hanno rivoluto alcuni utenti Francesco Caserta: ‘Non è vero nulla’ Non perdete il ...

Simona Ventura : Paola Caruso rivela che è stata lei ad aiutarla : Paola Caruso incinta: Simona Ventura l’ha aiutata a tornare a casa Nuovi e importanti retroscena sulla vicenda ‘Paola Caruso incinta‘ emergono dall’intervista rilasciata al settimanale di gossip ‘Chi’. La donna ha raccontato che sta vivendo un momento difficile in questo periodo della sua vita. La showgirl incinta, è stata abbandonata dal padre del bambino, Francesco Caserta. Si è accorta di essere incinta ...

“Adesso parlo io”. L’ex di Paola Caruso - incinta - rompe il silenzio dopo l’accusa di essere scappato : Paola Caruso, la ex Bonas di Avanti un altro, è incinta di quattro mesi. È felice, ma è anche un momento molto difficile per lei. Ha raccontato tutto in un’intervista al settimanale Chi, a cui ha confidato che il suo compagno e padre del bambino in arrivo, Francesco Caserta, l’abbandonata subito dopo aver comunicato la notizia della sua gravidanza. “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di ‘Pechino ...

Paola Caruso incinta - parla l’ex Francesco : “Le cose sono andate diversamente - nessuno è scappato” : Paola Caruso incinta, parla il padre del bambino: “Le cose sono andate diversamente” Dopo le dichiarazioni di Paola Caruso sulla sua gravidanza è ora il turno dell’ex compagno Francesco. Il ragazzo ha rotto il silenzio su Instagram. Tra le sue storie il giovane ha affermato che le cose sono andate diversamente da come le ha […] L'articolo Paola Caruso incinta, parla l’ex Francesco: “Le cose sono andate ...

Paola Caruso incinta - l’ex fidanzato Francesco Caserta rompe il silenzio dopo l’accusa di essere scappato! : Qualche giorno fa Paola Caruso ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi il momento difficile che sta attraversando in questo periodo della sua vita. La ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ ha riferito di aver scoperto di essere incinta di Francesco Caserta, l’uomo con cui credeva di aver trovato la stabilità sentimentale, ma di essere stata abbandonata da lui subito dopo aver comunicato la notizia della sua gravidanza. “Vivevamo ...

Paola Caruso incinta - Francesco Caserta replica : “Non è vero nulla” : Francesco Caserta replica alle accuse di Paola Caruso Paola Caruso, dopo l’annuncio shock di qualche giorno fa, è tornata a essere la protagonista indiscussa del mondo del gossip. Le sue dichiarazioni, in merito alla prima gravidanza e al padre del bambino in fuga, hanno fatto discutere, come prevedibile, e non poco. A distanza di giorni non è tardata ad arrivare la replica dell’ex fidanzato della showgirl che ha smentito tutte le ...

Paola Caruso incinta : sicura del padre? Perché test dna? Spiegazione : Paola Caruso incinta: sicura del padre? Perché vuole fare il test del dna? La Spiegazione dell’ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso negli ultimi giorni è balzata alle cronache. Inevitabile dopo la dichiarazioni rilasciate alla rivista Chi, dove ha spiegato di essere incinta, ma al contempo di essere stata lasciata dall’ex fidanzato che non […] L'articolo Paola Caruso incinta: sicura del padre? Perché test dna? Spiegazione ...

