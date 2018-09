Palermo | convenzione Barbera | si cerca l' accordo sui debiti pregressi

stadionews

: #GiornalediSicilia: 'Convenzione stadio. #Ferrandelli: «Comune incapace di garantire investimenti sul #Barbera. Il… - ILOVEPACALCIO : #GiornalediSicilia: 'Convenzione stadio. #Ferrandelli: «Comune incapace di garantire investimenti sul #Barbera. Il… - MondoPalermo : Giornale di Sicilia: “Convenzione stadio. M5S: «Futuro incerto per il Palermo. L’immobilismo dell’amministrazione…»” ... -

(Di domenica 9 settembre 2018) Come riportato dall'edizione siciliana della Gazzetta dello Sport , per poter sbloccare l'mancherebbe l'ok proprio sul pregresso, quantificato in circa 90 mila euro che il club rosanero deve ...