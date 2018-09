Padoan : governo? Non ha fatto granché : 10.54 Padoan: governo? Non ha fatto granché "Vedremo cosa farà il governo. Ancora non ha fatto granché quindi non possiamo giudicare se non dai fatti": così l'ex ministro dell'Economia Padoan, al Forum Ambrosetti,ha risposto alle domande se la richiesta da parte del capo dello Stato,Mattarella e anche del Papa possa essere letta come un richiamo al governo. "Il richiamo all'...

Padoan : governo? Non ha fatto granché : 10.54 "Vedremo cosa farà il governo. Ancora non ha fatto granché quindi non possiamo giudicare se non dai fatti": così l'ex ministro dell'Economia Padoan, al Forum Ambrosetti,ha risposto alle domande se la richiesta da parte del capo dello Stato,Mattarella e anche del Papa possa essere letta come un richiamo al governo. "Il richiamo all'inclusione è molto forte - ha detto Padoan -, spetta alla politica tradurre in misure concrete ed efficaci ...

Nel mirino del Governo anche l'Eni. Il sottosegretario Buffagni : "Pagani braccio destro di Padoan - lasci il posto in cda" : "Nella più grande azienda di Stato quotata, l'Eni, un dirigente che è stato braccio destro di Padoan, il dottor Pagani, è stato nominato nel cda in quota Governo. Non fa più parte Governo e continua a stare lì. Aspettiamo che si dimetta togliendo dall'imbarazzo il Governo. Ci aspettiamo che liberi il posto". Così ospite di Tgcom24 il sottosegretario M5S alla presidenza Stefano Buffagni. "Vorremmo evitare ...

Governo - Padoan : rischio procedura infrazione Ue senza coperture : Roma, 2 lug. , askanews, 'Il vincolo europeo, ci piaccia o no, esiste ed è determinante. Se l'Italia si presenterà all'appuntamento con Bruxelles con dati vistosamente fuorvianti rispetto al percorso ...